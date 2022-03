Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har vært gjest på Fagforbundets landsstyremøte, og presentert regjeringens tanker om barnehager og private skoler. Fagbladet, Fagforbundets organ, gir et fyldig referat fra statsrådens innlegg. Friskolesektoren avlegges nok ikke slike besøk så vi må lese hva hun sier.

Jan-Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (Foto: Kari Mette Sundby )

En hovedsak for regjeringen er å fjerne profittmuligheten for private aktører i velferdssektoren. Det berører alle andre områder enn skoler godkjent etter friskoleloven. Denne loven, med tilhørende regelverk, er «vanntett» når det gjelder mulighetene for å ta ut fortjeneste. Slik synes Kristne Friskolers Forbund (KFF) også at det bør være. Statsråden kan bruke dette lovområdet som forbilde for andre sektorer når hun skal jakte på fortjeneste.

Offentlige kristne skoler?

Hun mener også at den offentlige skolen må få en større bredde slik at den kan dekke de spesielle tilbudene som friskoler står for i dag. Fagbladet refererer Brenna blant annet med følgende:

«– Jeg drømmer om, ønsker meg, vil ha, skal få på plass, en fellesskole som er så variert og god at alle elever har mulighet til å finne seg til rette, som blant annet gjør at elever som ønsker seg mer idrett i skolen, ikke trenger å velge privatskole. Ikke bare er skolen viktig for den enkelte elev – den er også enormt viktig for bygging av fellesskapet vi er opptatte av å ha i landet, sier Brenna.»

Brenna har forstått at kontroll over skolen er viktig for å forme unge og bygge landet slik staten ønsker. Med skolemonopol vil samfunnet bli mer ensartet og styrbart. Alle får samme opplæring og verdiformidling, og staten har kontroll med innholdet. Vi tror mange ser hvordan en slik posisjon kan brukes til å fremme statsmaktens interesser på en utilbørlig måte.

Når Brenna vil gjøre friskolene overflødige, er det idrett hun trekker fram. Toppidrett er det ypperste og mest verdsatte i Norge i dag, og det er lett å forstå at Brenna vil ha statlig kontroll med utdanning av eliteutøvere i idrett.

Vi vil gjerne vite om samme prinsippet vil gjelde andre friskolegrupper. Vil vi få offentlige steinerskoler og offentlige skoler på kristent grunnlag? Tolker hun grunnleggende menneskeretter slik at muligheten til å velge verdigrunnlag for barns opplæring skal fikses av offentlige skoler? Vi tror selvsagt ikke at vi vil få offentlige kristne skoler. Det ville vært i sterk strid med verdiene i det statsbærende partiet hun representerer.

Mangfold kastes over bord

Fagbladet bruker i sin gjengivelse av Brennas skoledrømmer overskriften «Alle skal med». Vi vet ikke om dette er Brenna sine ord, men når dette slagordet fra valgkampen anvendes om Brenna sitt skolesyn blir tolkningsnøkkelen «alle må inn under statens verdipåvirkning». Og det er jo noe annet enn forklaringen av slagordet som ble gitt i valgkampen, at alle skal ha rett til arbeid, trygghet og frihet. Statlig styring i verdispørsmål er som kjent noe annet enn frihet.

Brenna har forstått at kontroll over skolen er viktig for å forme unge og bygge landet slik staten ønsker — Jan Erik Sundby

Vi er skuffet over at ordninger som styrker åndsfrihet og mangfold, som jo gir viktig næring til et sunt demokrati, på en så lettvint måte kastes over bord. Det er ekstra tankevekkende når vi nå i andre land kan se hvordan begrensninger i mangfold utnyttes av staten.

Brenna burde derfor omfavne friskolesektoren. Den er ingen trussel i et demokratisk samfunn, men en indikator på at menneskerettene respekteres. God friskolepolitikk synliggjør at åndsfriheten er reell, og verdien av den friheten er uvurderlig stor.

Kanskje vi tar feil og at Brenna bare testet håndgrepene i partiets klatrevegg, når hun var på møte med sine nære venner i Fagforbundet.

