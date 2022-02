Her kommer en hilsen fra ungdomsdemokratiet i Den norske kirke: Gratulerer så mye som nyvalgt biskop i Borg bispedømme!

Prosessen med bispenominasjon er alltid spennende å følge, og det har vært gode kandidater. Du fikk bred tillit lokalt og i Kirkerådet – det lover godt for tjenesten fremover. At nettopp du ble valgt kommer kirken til å nyte godt av.

Jeg (Thomas) er snart ferdig utdannet og håper å bli vigslet til prestetjeneste i 2023. At jeg valgte teologi, og etter hvert prestetjeneste, hadde ikke skjedd uten gode forbilder i Sarpsborg, hvor du var prost. Når Kirkerådet nå har valgt deg til ny biskop i Borg, så har de også valgt et godt forbilde. Jeg håper at ditt engasjement og din tilstedeværelse gjør at flere ser kirken som et sted man ønsker å være, engasjere seg og kanskje også jobbe. Vi utfordrer deg til å være synlig og møte ungdom som biskop da vi tror dette er rekrutterende.

Kjenner vår verden

Elise Kruse, religionsredaktør i Vårt Land, skriver at du er «første tegn på et generasjonsskifte blant landets biskoper» (10.02.22). Som valgt biskop i en alder av 51 år, blir du det yngste medlemmet i Bispemøtet, og du kan med rette regnes som de unges biskop. Denne tittelen speiler både din bakgrunn som lærer i videregående skole og din tilstedeværelse på sosiale medier.

Med bakgrunn som lærer i videregående skole, har du med deg verdifull kompetanse og erfaring fra et mangfold av ungdommer. Du kjenner til den verdenen som ungdom lever i, hva som opptar dem og hvordan vi kommuniserer. Du kjenner til hvor raskt livet til unge endrer seg, utfordringer og hvordan å se oss.

Kan bli vår nettbiskop

Dette har du vist allerede. Som kjent, så kastet du deg ut på de digitale plattformer da samfunnet stengte ned i mars 2020 – en kort, men kraftig bønn. Jeg kjenner deg fra rollen som prost i Søndre Borgesyssel prosti og har fått glede av din tilstedeværelse på nett gjennom hele koronapandemien. Denne tilstedeværelsen har ungdomsdemokratiet ønsket seg lenge.

Du kan ungdom og vi har troen på at du kan bli vår nettbiskop — Raadin Iversen og Heksem

Vi håper at ditt engasjement for ungdom setter preg på ditt arbeid som biskop og at du bruker av all din kompetanse og erfaring for å gjøre kirken tilgjengelig og appellerende på nett. Du kan ungdom og vi har troen på at du kan bli vår nettbiskop.

Du har også med deg verdifull erfaring fra Sjømannskirken i Dubai. Denne erfaringen har kommet til uttrykk i ditt arbeid med Dialogforum Østfold. Her har du vist kompetanse og engasjement for religionsdialog, et arbeid som bare blir viktigere og viktigere i et pluralistisk samfunn. Det er viktig at vi snakker sammen og blir kjent med hverandre. Dette bidrar til å bryte ned fordommer og barrierer, og muliggjør et samarbeid om å skape et trygt og varmt samfunn hvor mennesker kan utøve sin tro. Vi håper at du fortsetter å engasjere deg i dette.

Våre utfordringsspørsmål

Til slutt vil vi utfordre deg på å lese vedtakene fra Ungdommens kirkemøte (UKM), og fra Ungdomstinget (UT) i Borg bispedømme. En del av ordinasjonsløftet for prester er: «i studium og bønn å trenge inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter». Våre vedtak er kanskje ikke hellige skrifter, men jeg er sikker på at de uttrykker den kristne tros sannheter og at de er verdt å lytte til.

Så vil vi, slik vi alltid gjør i sakspapirene til UKM og UT, avslutte med noen utfordringsspørsmål: Hvordan kan du som biskop bidra til å styrke ungdomsdemokratiet? Hvordan kan du som biskop legge til rette for god kontakt mellom bispedømmerådet og ungdomsrådet?

Alt godt, og Guds velsignelse over den tjenesten du nå går inn i!

