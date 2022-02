Vi i Torshov og Lilleborg menighet ble nylig gjort kjent med Utlendingsnemndas (Une) avslag på søknad om asyl for Amir Hossein Hosseinzadeh. Amir er en av våre egne og vi kan ikke forstå hvordan Une kan betvile Amirs konvertering, og heller ikke hvordan de kan mene at denne ikke utløser et beskyttelsesbehov.

Troverdig

Sokneprest og en frivillig i menigheten møtte som vitner i Unes behandling av Amirs sak i desember. Vi har ikke noe å utsette på hvordan svarene er gjengitt, men vi er svært overrasket over konklusjonen til nemndas flertall: De finner ikke Amirs «forklaring om omvendelse til kristendom noenlunde sannsynlig, og legger ikke til grunn klagerens forklaring om at han har konvertert og har en reell kristen overbevisning».

Hvordan kan Une mene at de har nødvendig grunnlag og innsikt i Amirs indre trosforhold til å felle en slik dom?

Vår konklusjon er at UNE ikke kan ha lyttet til Amirs omvendelseshistorie ut fra et ønske om å forstå hans religiøse reise

Vitnene og flere i menigheten har kjent Amir siden 2018, møtt han regelmessig og har selvsagt kunnet observere troverdigheten i hans utvikling og trosuttrykk. Vi forstår ikke hva det er i Amirs forklaring som mangler. Hva slags trosuttrykk er det som ville ha overbevist hele nemda om at Amir er en kristen? Vi vil si det så sterkt, at om ikke Amir er en ekte kristen, finnes det ingen ekte kristne i Torshov og Lilleborg menighet!

Kamp for livet

Amir flyktet som tenåring til Norge fra Iran. Han har blitt voksen i Norge og fremstår som en reflektert, sterk og likevektig ung mann, på tross av de prøvelser livet har gitt han som papirløs flyktning, undergitt et lovverk der han hverken kan arbeide eller ta utdannelse. Han mangler kanskje de store ordene på hva det vil si å tro for ham, men det handler om manglende ordforråd og akademisk bakgrunn, ikke forstand og slett ikke manglende tro. Han sier at han har kjent at Gud har hjulpet han når alt har vært mørkt og sendt mennesker som støtte inn i livet hans.

Når det gjelder risikoen ved å bli returnert til Iran, kjenner vi ikke forholdene for konvertitter i Iran godt. Det gjør heller ikke Landinfo, som stort sett må basere sin kunnskap på kilder utenfor Iran. Dette fordi Landinfo ikke vil utsette intervjuobjekter i Iran for fare, opplyses det.

Men det Landinfo slår fast, er at iranere som er født som muslimer, ikke kan vedstå seg sin kristne tro uten fare for å bli forfulgt. Som det står i avslaget: «Frafall fra islam er forbudt. Iranere som konverterer fra islam til kristendommen kan risikere dødsstraff, hvis de er menn og livsvarig fengsel, hvis de er kvinner»

At norske myndigheter sender konvertitter til et slikt liv i frykt, fare, ydmykelse og forfølgelse truer trosfriheten og de verdiene vi har i Norge.

