BYGGE BRO: I lignelsen om den bortkomne sønnen, legger far og sønn fortiden bak seg. Olav Rønneberg håper fortellingen kan være til inspirasjon for medlemmene i Den norske kirke. James Tissot så for seg gjensynet mellom far og sønn i maleriet «Den bortkomne sønn vender hjem» (1886-1894). (Wikimedia Commons)