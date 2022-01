ENIG OM Å VÆRE UENIG: Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum kan godt forstå at å være i et mindretall er en krevende øvelse. Samtidig har de som er del av flertallet også et stort ansvar, påpeker hun. Her fra Kirkemøtet i november i fjor. (Giulia Troisi)