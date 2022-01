Ensidig Ungarn-kritikk fra Vårt Land

Dessuten vil jeg med all respekt gjøre leserne oppmerksom på at jeg ikke er «kvinnen som er det ungarske regimets representant» , slik Vårt Land omtaler meg som, men Ungarns ambassadør til Norge, som representerer den fritt valgte regjeringen i Ungarn.

Journalist og kommentator i Vårt Land, Emil André Erstad, ba meg om å gi et personlig portrettintervju til avisen. I intervjuet ser jeg revolusjonen i 1956 og regimeskiftet i 1989 i en bredere sammenheng, gjennom min families og mine egne erfaringer. I tillegg berører jeg trosspørsmål og dels aktuelle politiske spørsmål.

