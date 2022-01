Vårt Land har hatt en bred dekning av det faktum at Geelmuyden Kiese (GK) hadde Kasakhstan på kundelisten i to år. Som del av dekningen er man forferdet over at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, på forespørsel fra GK, i fjor sa ja til å delta i et webinar om landets 30 års jubileum som uavhengig nasjon, og samtidig skrive en kronikk om et selvvalgt tema om Kasakhstan. Og at han fikk betalt for det.

Bondevik trenger sikkert ikke at vi kommer ham til unnsetning, men vi har et behov for å bidra med noe av den konteksten Vårt Lands lesere ikke nødvendigvis fikk.

Tittelen ble endret

I går slo Vårt Land til med en sak BAK betalingsmur om Bondevik der tittelen var «Bondevik fikk betalt for å rose Kasakhstan». I sakens innledning het det at Bondevik «fikk betalt for å delta i feiringen av Kasakhstans 30-års jubileum». Resten av saken måtte man ha abonnement på Vårt Land for å lese – noe ikke alle har.

Med den tittelen og ingressen ble saken raskt plukket opp av Aftenposten, VG, Dagbladet og andre medier, som linket tilbake til saken. Vi registrerte at tittelen i Vårt Land etter hvert ble endret til «Bondevik fikk betalt for rosende kronikk om Kasakhstan.» Ikke fullt ut dekkende, men tross alt kledelig justert når Vårt Land-desken fikk roet seg litt. Og Bondevik deltok ikke i noen feiring. Han deltok i et faglig webinar i anledning Kasakhstans 30 års jubileum.

I dette tilfelle var det ikke en gang slik at Bondevik ba om honorar — Marit Høvik Hartmann

Ba ikke om honorar

Akkurat som i mediebedriftene er det naturlig for GK å invitere kompetente folk til å delta når man trenger faglige bidrag. Og akkurat som i mediene er det naturlig at GK betaler de som gjøre en jobb for oss. I dette tilfelle var det ikke engang slik at Bondevik ba om honorar. Det var vi som tilbød ham et nøkternt honorar fordi det krever tid og innsats både å forberede og delta i et webinar og skrive en kronikk.

For ordens skyld: Det var heller ikke kunden vår som foreslo Bondevik. Det var vi som tenkte på ham nettopp fordi et enkelt googlesøk viser at han er godt kvalifisert til å snakke og skrive klokt om forhold i Kasakhstan og Sentral-Asia for øvrig. Som Bondevik selv har forklart, ble det ikke lagt en eneste føring for kronikken. Uansett må kronikken ha holdt en brukbar standard, for da Bondevik sendte den til Vårt Land, ble den publisert der – både på papir og nett.

Skjev framstilling av saken

Bondevik ble ikke betalt for å rose Kasakhstan – verken i webinaret eller i kronikken. De som har lest kronikken (også bak betalingsmur), vil se at han tar forbehold om situasjonen i landet når det gjelder både styresett og menneskerettigheter, men denne konteksten er kun abonnenter forunt å få.

Vi legger til grunn at Vårt Land setter det etiske høyt. Da kan vi ikke se at avisen er tjent med en såpass skjev fremstilling av saken, uten nødvendig kontekst.

Bondevik fortjener bedre enn dette.