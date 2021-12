Bjerkreim kommunestyre har vedtatt å flagge med regnbueflagget i forbindelse med det årlige Pride-arrangementet i regionen. På den måten gir de et signal om at de er en kommune med vekt på inkludering og mangfold. Vedtaket vil nok glede mange Bjerkreimsbuer.

Tidligere i høst leste jeg i Dalane Tidende om bifile Aina Emilie Skåland som viftet med regnebueflagget på Moi. Hun ville markere at det skulle være plass for alle, uansett livsstil, tro og hvem du er glad i. Det var trist å lese at hun hadde forlatt sin kristne tro på grunn av motstanden hun har opplevd fra lokale kristne på Moi. Hun ville si høyt i fra hva hun mente fordi hun fryktet at andre skeive skal føle at de ikke kan gå på bedehuset eller i kirken.

Det er flott at skeive kommer ut av skapet og protesterer mot diskriminering og urettferdighet. Det var godt å lese om alle støtteerklæringene hun fikk.

Usynlige i vår menighet

Jeg har vært medlem av Egersund Menighetsråd i 12 år og har ikke opplevd at noen i menigheten har stått frem som skeive. Det er en tankevekker at de er usynlige i vår menighet. Det får meg til å reflektere over om vi virkelig er en åpen og inkluderende menighet.

Egersund Menighetsråd har tidligere vedtatt overordnet plan for 2019 til 2023 hvor det fremkommer at menigheten vil bygge gode fellesskap ved å skape rom med frihet og trygghet for alle. Vi vil være et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Det fremkommer også av vår diakoniplan at Egersund Menighets visjon er «inkluderende kristent fellesskap med bruk for alle».

Trygg kirke hos SKN

Egersund Menighetsråd vedtok i siste møte før juleferien med fem av åtte stemmer å søke om bli registrert som trygg kirke hos Skeivt Kristen Nettverk (SKN). SKN ønsker trygge kristne fellesskap hvor de blir tatt i mot akkurat slik som de er og behandlet på samme måte som alle andre. SKN ønsker trygge kirker som er åpne og inkluderende for alle mennesker.

Egersund Menighet er i starten av en prosess hvor vi skal arbeide for å realisere vår visjon om å være en inkluderende menighet hvor folk skal føle seg velkomne og akseptert uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hudfarge, politisk syn, økonomisk status eller seksuell legning.

Tenk om de kunne deltatt i vår menighet akkurat om de er og følt glede, tilhørighet og selvrespekt. — Roger Rasmussen

God start på det nye året

Jeg vet at det er ulike syn i menigheten i forhold til LHBT-personer, men håper allikevel at menigheten blir med på å realisere vår visjon. Tenk om skeive kunne slippe å føle skam over egen identitet, unngå depresjoner og utenforskap. Tenk om de kunne deltatt i vår menighet akkurat om de er og følt glede, tilhørighet og selvrespekt. Som menighet i folkekirken har vi oppgaven å gi mot til å leve og mot til å tro, og bidra til at håp og livslyst kan holdes levende under alle forhold. Jeg tror at Aina Emilie Skåland og andre skeive kunne blitt en stor ressurs for våre menigheter i Dalane.

Jeg håper at andre menigheter følger vårt eksempel og søker om å bli registrert som trygge kirker. Det kan bli en god start på det nye året.

Innlegget sto først på trykk hos Dalane Tidende

