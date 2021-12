UTSATT: – For et utall barn i kirker over hele verden, har Den katolske kirke (og andre kirker) i praksis vist seg å være et sted hvor de ikke var trygge, skriver Gyrid Gunnes. Hun er ikke imponert over hvordan kommunikasjonssjef Hans Rossiné svarer en tidligere altergutt. (faboi / Shutterstock / NTB / Alf Simensen)