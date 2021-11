UTNYTTES: Kambodsjanske tekstilarbeidere jobber under svært dårlige arbeidsforhold. Etter at pandemien inntraff har det blitt enda verre. Her er flere tekstilarbeidere på vei til jobb på fabrikken utenfor hovedstaden Phnom Penh, i september i fjor. (Heng Sinith / AP / NTB / Gjermund Øystese)