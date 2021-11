Livets ansvar og utfordringer

Jeg husker at jeg satt på mitt familievernkontor og lyttet til et ungt par. De sa: «Det ble bare sånn. Vi var i en lykkerus og stormforelsket da vi møtte hverandre. En opplevelse og følelse vi trodde ville vare. Men lykken varte ikke når to motsatte viljer ikke gikk samme veien.»

De hadde ikke satt ord på sine behov og ønsker for livet, og ingen var som den andre hadde forestilt seg. I stedet ble det stadige krav om at den andre måtte forandre seg. Det enkleste var å finne en som svarte helt til den som jeg skulle ønske den andre var.

Uten å gå i seg selv eller finne fram til felles forståelse, endte det i stedet med et brudd av forholdet. Det ble ingen forlovelse.

[ Veslemøy Østrem: «De fleste av oss vil i løpet av livet ende opp som single» ]

Lytte til den andres behov

For å finne gode og varige løsninger må man være villig til ikke bare å lytte til egne, men også til den andres behov. Dette innebærer å forstå den andres og egne livsmål, planer og begrensninger. For å utvikle et varig vennskap må dette arbeidet gjøres, og i noen tilfeller sammen med ressurspersoner eller familie og venner som er glad i en.

De kan være med å hjelpe deg til å se løsninger du ikke var i stand til å se selv, fordi de lå så godt gjemt i underbevisstheten eller var undertrykket.

I en familie der en kan dele sorger og gleder, får barna trygge og gode oppvekstsvilkår. — Ragnhild Blix

Et godt ekteskap

Et godt ordspråk sier at gode venner forlenger livet. Også forelskelsen og forlovelsen rommer etterhvert vennskapet.

Å være forskjellige er utfordrende, men kan også være forholdets styrke når partene evner å åpne seg for hverandre og være venner. Når det oppstår et ønske om å bidra til hverandres velvære og det fører til gjensidig omsorg, oppstår det kjærlighet. De beste forutsetningene for et godt ekteskap er lagt.

I ekteskapet lover du troskap til den du har valgt dele livet ditt med, også på det seksuelle plan. Barn er en verdifull gave. I en familie der en kan dele sorger og gleder, får barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Livet blir meningsfylt

Nå er jeg 93 år og kan se tilbake på et langt levd liv. Det er interessant å se tilbake på de valgene jeg gjorde.

Personlig tror jeg på den kristne tro med tid til stille stund og bønn. Avgjørelsene blir mere gjennomtenkte og får en større horisont.

[ Sexolog: «Manglende sex før ekteskapet er et sjansespill» ]