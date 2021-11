Glemmer regjeringen de «vanlige barna»?

«Et budsjett for vanlige folk» sier Vedum, et budsjett i revers sier jeg. I tillegg til å svekke bistanden og viktige avgifter for å redusere klimagassutslippene, tar regjeringen vekk fritidskortet som er en utvidelse av velferdsstaten og en ordning for helt vanlige folk.

Når regjeringen snakker om «vanlige folk» idet de legger frem statsbudsjettet, virker det som at regjeringen glemmer alle de vanlige barna som vokser opp uten å ha råd til å gå på fritidsaktivitet.

Et spørsmål om solidaritet

Fritidskortet skulle gis til alle barn og unge under 18 år, med et beløp på 1000 kr for at alle barn skulle ha mulighet til å gå på en fritidsaktivitet selv om familiens økonomi kunne være trang. At barn kommer seg på fritidsaktiviteter er et kjempeviktig bidrag for at de blir inkludert, og dermed hindre utenforskap og sosiale forskjeller.

Å ta vekk dette fritidskortet samtidig som det skal bli billigere å forurense er et spørsmål om solidaritet. Hvem viser vi solidaritet med? Viser vi solidaritet med alle de barna som må se nabobarna spille på fotballag uten å kunne delta selv, eller skal vi vise solidaritet med dem som bidrar til økt klimautslipp som truer hele fremtiden vår?

Hva er det neste de ønsker å fjerne og sette i revers for barnefamiliene? Er det barnetrygden eller kontantstøtten? — Daniel Døskeland Aarvik

Som å sette Norge i revers

Selv var jeg med i barne- og familiedepartementets ungdomspanel som behandlet fritidskortet, og der var det bred enighet om den gode ordningen fra ungdomspolitikere helt fra Sosialistisk Ungdom til Unge Høyre. Dette viser bare hvor viktig denne ordningen er. Å fjerne denne ordningen, er som å sette Norge i revers.

Jeg synes det bør være en bedre grunn for å fjerne fritidskortet, istedenfor å ha den enkle begrunnelse at det skal bli lettere å kjøre dieselbil. Det har gått 26 dager siden den grågrå regjeringen kom til makten. Hva er det neste de ønsker å fjerne og sette i revers for barnefamiliene? Er det barnetrygden eller kontantstøtten?

«Større drømmer enn regjeringen Støre»

Dette handler om prioriteringer. Et slagord som KrFU har hatt i mange år er «Større drømmer enn billig bensin». Dette slagordet passer perfekt i dag når regjeringens statsbudsjett legges frem. Vi i KrFU vil alltid sette barna først, og vil derfor vise tydelig opposisjon til den sittende regjeringen. Et annet slagord i fremtiden bør være «Større drømmer enn regjeringen Støre».

