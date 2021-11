Kjenner du kollegene dine? Er du glad i dem?

De er gladere, mer utadvendte og virker i det hele tatt mer fornøyde med livet, har byttet ut garderoben, fått frekkere briller, har begynt å trene og bobler over av overskudd.

De fremsnakker sin nye arbeidsgiver og har kommet kjapt inn den nye bedriftskulturen og sjargongen. De forteller om hvilket ansvar de har fått.

[ Kristin Minde slipper oss inn i sårbarheten ]

Plutselig ser du dem overalt i sosiale medier. Nå har de gjort slik og slik og sprudler av initiativ, ideer og pågangsmot. Tidligere var de kanskje ikke aktive på sosiale medier i det hele tatt. LinkedIn hadde de knapt hørt om. Nå trender de i samme kanal.

Hvorfor er det slik?

Trond Albert Skjelbred, kommunikasjonsekspert og partner i Apriil (Halfdan Hallseth)

I ett med omgivelsene

Jeg tror at det handler om å bli sett. Hvis du har jobbet et sted lenge, er det en fare for at du blir tatt for gitt. Du går i ett med omgivelsene, blir usynlig og går på tomgang. Du får ikke påfyll og glemmer å bruke hodet. Det går på automatikk. Du blir repetitiv og står i fare for å bli forvekslet eller i hvert fall erstattet med en maskin.

Det skal så lite til for å oppmuntre.

Det kan være at du tar med deg to kopper kaffe fra kaffemaskinen, en til deg og en til kollegaen, det kan være at du oppriktig interesserer deg i kollegaens privatliv eller at du hjelper til i et krevende prosjekt og lar kollegaen skinne.

Mennesker er ulike og vi har ikke like behov, men alle vil bli sett.

«Jeg hadde aldri sluttet hvis jeg hadde visst at jeg var så viktig» — Kollega

En nær og rørende tale

Nobels fredspris-vinneren Mor Teresa sa følgende om ledelse foran en stor forsamling: «Do you know your people? Do you love them?».

For mange år siden jobbet jeg i et annet selskap og en av mine kolleger hadde sagt opp jobben. I den anledning arrangerte vi lunsj for å takke henne for innsatsen hos oss. Daglig leder holdt en nær og rørende tale om hvor mye hun betydde for selskapet. Han fortalte små historier som viste at han hadde sett henne.

«Jeg hadde aldri sluttet hvis jeg hadde visst at jeg var så viktig», sa kollegaen til meg etterpå.

Du kan godt bruke sosiale medier til å anerkjenne og løfte dem frem, men ikke glem å gjøre det direkte — Trond Albert Skjelbred

Vise at du ser

Du må vise at du ser dine kolleger. Til den det gjelder, men gjerne også til dem rundt vedkommende. Du kan godt bruke sosiale medier til å anerkjenne og løfte dem frem, men ikke glem å gjøre det direkte. Og gjerne også i det stille. Uten publikum. Det er vel så sterkt.

Da viser du at du virkelig mener det.

[ Trond Albert Skjelbred: «Vær åpen om din tro, også på jobb» ]