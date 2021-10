Hun skapte et av de største fenomenene innen kristen-TV. Og hun hadde et stort skeivt publikum

Alle snakker om Tammy Faye Messner. I alle fall virker det slikt. Magasiner som Rolling Stone, Vogue, the Atlantic og aviser som The Guardian og New York Times har skrevet artikler opp og ned om dama med det store håret og som må ha hatt det største maskara- og løsvippebudsjettet som noen gang har eksistert.

Eller, de skriver om filmen «The Eyes of Tammy Faye». Tammy Fayes historie er nemlig gjenstand for en ny film med superstjernen Jessica Chastain i hovedrollen.

Hilde Løvdal Stephens, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (Erlend Berge (foto))

Lett å le av

Tammy Faye ble først kjent som Tammy Faye Bakker. Sammen med mannen Jim skapte hun et av de første og største fenomenene innen kristen-TV. De startet i det små med dukketeater, før det virkelig tok av på 1980-tallet. Programmet The PTL Club på den kristne kanalen PTL (Praise the Lord, eller Pris Herren) var i front av et voksende, karismatisk mediefenomen. Tammy Faye og Jim trakk til seg millioner av seere til sendingene som kombinerte børs og katedral. Tenk Visjon Norge, bare med enda mer stæsj.

Tammy Faye og Jim representerte noe det er lett å le av. Det er utallige sketsjer og karakterer som gjør narr av figurer som ligner voldsomt. Noe av det siste er TV-serien «The Righteous Gemstones», som tar med seerne bak kulissene i en familie som bruker religion til å bygge en formue.

For det er mye å ta av. Eksmannen Jim Bakker er tilbake på fjernsynet etter å ha sonet en fengselsdom. Han har stadig nye måter å tjene til livets opphold på. Under Barack Obamas presidentperiode, da mange i dette miljøet fryktet Obama sto i ledtog med Antikrist, solgte han bøtter med langtidsholdbar mat. Et salgsargument var at disse bøttene ikke bare inneholdt god og næringsrik mat, men at de også kunne anvendes som tørrklosetter i etterkant.

Stort skeivt publikum

Men filmen om Tammy Faye, som er ikke tilgjengelig i Norge enda, skal visst ikke gjøre narr av henne. Snarere blir den omtalt som en film om mennesket bak den sterke sminken. Et av de virkelig store temaene er at Tammy Faye, den ikoniske, karismatiske TV-predikanten, hadde et stort publikum blant skeive.

Høsten 1986 var Tammy Faye kanskje den første til å intervjue en homofil mann med aids foran et større publikum. Dette var noe helt nytt, og Tammy Faye skilte seg ut blant andre kjente kristenpersonligheter i den voksende og stadig mer politiserte evangelikale bevegelsen. Et par år tidligere hadde Jerry Falwells magasin The Moral Majority Report avbildet en kristen familie med munnbind til overskriften «homoseksuelle sykdommer truer amerikanske familier».

Mens store deler av samfunnet var livredd sykdommen som virket å først og fremst ramme homofile menn, var Tammy Faye opptatt av å se hele mennesket. Hun intervjuet Steve Pieters, en homofil pastor med aids. (Hele intervjuet ligger ute på Youtube.)

Hun stilte spørsmål man kanskje ikke ville stilt i dag, men hun sprengte grenser for hva man kunne vise fram på TV på den tiden, og framholdt at uansett var man først og fremst et menneske.

I senere tid uttalte hun at da alt kollapset – ekteskapet og karrieren – var det det skeive miljøet som tok vare på henne. En av Tammy Fayes’ største fan er den berømte dragartisten RuPaul, som inviterte henne til TV-showet sitt og som var fortellerstemmen i dokumentaren om Tammy Faye som kom ut i 2000, med samme navn som den nye spillefilmen.

Øyne som så

Det er fortsatt mye å humre over i alt materialet av Tammy Faye – klærne, sminken, den voldsomme entusiasmen over den minste ting– og det er ikke alt hun gjorde som helt står seg i dag. Både dokumentaren og den nye spillefilmen har fått kritikk for å tone ned noe av det problematiske ved henne.

Samtidig er historien om Tammy Faye en viktig påminnelse om at folk er mer enn det man først ser, enten man tenker på hennes egen historie eller på hvordan hun behandlet andre. Og det er kanskje den viktigste arven etter Tammy Faye.

Filmtittelen «The Eyes of Tammy Faye» spiller på den voldsomme øyesminken hennes, men vi kan velge å huske henne som en som brukte øynene til å se virkelige mennesker.

