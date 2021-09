Vi er ikke under negativ sosial kontroll fra våre foreldre

Anti-muslimsk rasisme og muslimfiendtlighet handler om at en ikke anerkjenner at muslimer har de samme rettighetene som andre borgere. Hatretorikk mot muslimer er ytringer som rammer den muslimske gruppens verdighet i samfunnet.

Det er ikke tvil om at Frp regelmessig gjør seg skyldig i begge deler - som da en lokal Frp-politiker i 2014 skrev på Facebook at han «har ingenting imot om Hedmark ble et muslimfritt fylke». Ja, det har vært tilfelle helt siden Carl I. Hagen før valget i 1987 dro frem et fabrikert brev som advarte om at muslimer hadde en plan om å ta over Norge.

F.v: Ayesha Zaeem, 16 år, leder IRN ungdom og Zaira Khan, 15 år, komitemedlem IRN ungdom

Tybring-Gjeddes valgkampstunt

Frps førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjeddes valgkampstunt i år er derfor ikke overraskende. Denne gangen tilbød Tybring-Gjedde en 15 år gammel jente penger for å ta av seg sitt hodeplagg. Dette er et plagg hun i henhold til menneskerettighetene har rett til å bære.

Som unge muslimske jenter selv i lik alder, merker vi at denne handlingen provoserer oss mye, fordi den er så diskriminerende, respektløs og hatefull. Vi norske muslimer er lei av den type diskriminering. Handlingen til Tybring Gjedde er på grensen til et pressmiddel – han tilbyr en ung jente penger for å ta av seg det som åpenbart er et viktig identitets- og verdimarkør for henne.

Denne handlingen forsvarer han senere i et Facebook-innlegg ved å påstå at skautet er seksualiserende, kvinneundertrykkende og et uttrykk for sosial kontroll. Han hevder skautet står i veien for «den største gaven» barn og ungdom kan få: «den frie omgangen mellom kjønnene». Han henviser i sitt innlegg stadig til 11. september 2001, med formuleringer som «20 år etter 9/11 stiller stortingsrepresentanter til valg med hijab».

Budskapet er ikke til å ta feil av: Muslimer er ikke bare kvinnefiendtlige, de er også potensielle terrorister midt iblant oss.

Hat møtes med skuldertrekk

Tidligere har han blant annet sammenlignet hijab med ku klux klan-hetter og sagt at islam er den største trusselen Norge står overfor. Hva om en hadde sagt noe liknende til en person fra en annen religiøs gruppe? Da hadde mange fordømt handlingen i langt større grad.

Hatefulle utspill mot muslimer og deres religion møter til sammenligning ofte på skuldertrekk. Faktisk vil mange ikke engang anerkjenne at islamofobi er et problem. For eksempel hevder medlem i ytringsfrihetskommisjonen og NRKs kringkastingsråd, Vebjørn Selbekk, at islamofobi ikke eksisterer.

Vi skal la Tybring-Gjeddes islamofobe forestilling om at norske muslimer er et sikkerhetsproblem ligge i denne omgang. Det er nok å minne om at det var rasistiske, og mange ganger kristne, menn som allierte seg med den tyske terrorhæren i 1940, som har utført alle terroraksjonene på norsk jord i nyere tid og som er medlemmer av den nordiske terrororganisasjonen DNM.

Ikke under sosial kontroll

I stedet ønsker vi som unge muslimske jenter å avvise at vi er under såkalt negativ sosial kontroll fra våre foreldre, men at vi derimot møter på en form for negativ sosial kontroll fra storsamfunnet som ønsker å ta fra oss retten til å kle oss slik vi selv ønsker.

For det første: Våre foreldre ønsker oss vel, og vår tro er et selvstendig valg. Våre foreldre gir oss en verdibasert oppdragelse. Det innebærer at de driver med grensesetting og gir oss råd.

Den frie omgang mellom kjønnene, som Tybring-Gjedde snakker så varmt om, har sine problematiske sider – slik metoo har vist. Vi er glade for at våre foreldre har lært oss at seksuelt krenkende atferd – inkludert nærgående blikk og kroppskontakt eller sending av nakenbilder og videoer med pornografisk innhold – er ugreit.

Hvis man er opptatt av muslimske kvinners frihet til å ta selvstendige valg, må man respektere det når de vil kle på seg istedenfor å kle av seg. Det er dobbeltmoralsk å klassifisere enkelte muslimske land som kvinneundertrykkende fordi de ber kvinner om gå med hijab, samtidig som man synes det er helt greit at land som Danmark, Frankrike og Belgia har innført forbud mot hijab og/eller nikab.

Ikke seksualisert plagg

For det andre oppfatter vi ikke hodeskautet som seksualiserende – tvert imot. Det er mye i det moderne samfunnet som objektiverer kvinner, inkludert skjønnhets- og pornoindustrien.

Retusjering, kosmetikk, plastisk kirurgi og sexy bekledning handler om å gjøre kvinner attraktive for det andre kjønn. Med hodeskautet sender man ut et signal om at en vil verdsettes for sitt indre. Man markerer dessuten sin religiøse identitet. Mest av alt er imidlertid hijaben et uttrykk for en dyp gudstro, og Tybring-Gjeddes utspill oppleves derfor som et angrep på noe som er svært personlig for mange av oss.

Ønsker Tybring-Gjedde å ta et oppgjør med seksualisering av kvinner, oppfordrer vi han dessuten til å ta en prat med ulike flyselskap, som pålegger flyvertinner å gå med høye hæler og sminke, eller til å ta kontakt med Det europeiske håndballforbundet som under EM tvang våre kvinner til å spille beachhåndball i truser.

Kan ikke stå uimotsagt

For det tredje: Hvis man virkelig vil gjøre noe for muslimers frihet i det norske samfunnet, vær så snill å gi oss frihet fra diskriminering, hets og rasisme. 1/5 ønsker ikke å ha oss som en del av vennegjengen eller i nabolaget og 28 prosent føler en motvilje mot oss. Det viser HL-senterets rapport fra 2017. Vi opplever masse diskriminering i jobbmarkedet og nesten all hatkriminalitet i Oslo er rettet mot oss, viser tall fra Bufdir og rapporter fra Oslopolitiet.

Nedverdigende utspill, slik som Tybring Gjeddes, er bare med på å forsterke det utenforskapet mange av oss allerede opplever. Så lenge det ikke får noen konsekvenser for Frp at de fremmer anti-muslimsk rasisme, vil de få økt selvtillit til å fremme den.

Derfor er det viktig for oss at dette ikke får stå uimotsagt. At vi bruker stemmen vår og at vi sammen står mot alle former for diskriminering, hat og rasisme.

