Vi spår en langt lysere fremtid for KrF

FELLES: KrF er ikke et «kristent uenighetsfellesskap». Det er kirken som skal være det. KrF er et kristendemokratisk parti, et politisk uenighetsfellesskap bygd på den kristendemokratiske ideologien, skriver KrFerne Maria Moe, Ellen Weydahl, Emma Akyeampong, Charlotte V. Hoven, Rode Hegstad og Martine Tønnessen. (NTB )