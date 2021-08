Spill med gamerne, Erna, ikke mot dem

Ved tiårsmarkeringen av 22. juli har det vært enighet om at terroristens ideologiske tankegods fortsatt eksisterer og må bekjempes. Derfor er det uheldig at statsminister Erna Solberg benytter tiårsmarkeringen til å trekke frem gamle fordommer mot et kulturuttrykk som er viktig for spesielt barn og unge.

Til VG uttalte Solberg at det ikke er gjort nok i kampen mot høyreekstremisme, og at hun «leter gjerne etter enda bedre virkemidler, særlig for å nå de som sitter på gutterommet, driver med gaming og kommer i ekstreme miljøer».

Føles ikke godt

I Norge har blant annet podkasten Nerdelandslaget bidratt til å bryte ned fordommer om gaming og løfte det frem som et sunt og verdifullt kulturuttrykk, deriblant gjennom innsamlingsaksjoner til Unicef og Mental Helse Ungdom. De var raskt ute med å konfrontere statsministeren med uttalelsen på Twitter.

Solberg svarte at hun ikke trekker direkte paralleller mellom det å game og ekstreme miljøer, men at hun ønsker bedre virkemidler for å nå de som sitter og gamer og blir trukket inn i ekstreme miljøer. Jeg er villig til å tro at Solbergs sitat var uheldig formulert, men det føles ikke godt for spillglade unge (og voksne) når en verdifull hobby blir nevnt i samme åndedrag som høyreekstremisme, nærmest som noe man må vokte seg for.

Statsministeren har selv lang fartstid med spill som Candy Crush og Pokémon Go, og vet dermed at dataspill for lengst har sprengt gutteromsgrensene. Likevel lukter det av denne uttalelsen, men lukten minner mer om gamle fordommer enn innestengte gutterom.

Velkjent syndebukk

Ifølge tall fra Medietilsynet er gaming slettes ingen uglesett aktivitet. 96 prosent av norske tenåringsgutter gamer, og andelen blant jenter i samme aldersgruppe har også steget jevnt de siste årene. Spill har større omsetning enn musikk og film til sammen, og ved å spille sammen over nett er spill blitt like mye sosialiseringsplattform som underholdningsmedium.

Det er ikke uten grunn at salget av spill har eksplodert under pandemien, og jeg er sikker på at mange vil trekke frem spill som en viktig kilde til sosial aktivitet i en tid der alt av tilbud til barn og unge (og til dels voksne) stengte ned i fjor.

Likevel har spill et kulturelt stigma ved seg som andre kulturuttrykk mangler. I USA har det helt siden Columbine i 1999 vært hverdagskost at spill trekkes frem som syndebukk ved våpenmassakrer, fremfor å ta tak i de reelle problemstillingene:

Giftig maskulinitet, mental helse, utenforskap og den absurde mengden skytevåpen i amerikanske hjem. Tendensene har vi sett også her til lands, ikke minst da det ble kjent at Utøya-terroristen hadde mange timer i både Call of Duty og World of Warcraft.

Denne typen stigma slipper filmentusiaster, kunstkritikere og lesehester, selv om flere ugjerningsmenn garantert har hatt forkjærlighet for disse kulturuttrykkene også. Likevel må 96 prosent av norske tenåringsgutter kjenne på mistenkeliggjøring for sin hobby, noe som langt ifra skaper inkludering.

Spill kan fremme samhold

Spillkulturen er slett ikke fri for digital ukultur. Trakassering av etniske og seksuelle minoriteter, incel-kultur og lefling med høyreradikal humor og tankegods forekommer også i spillfora. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at dette forekommer mer innenfor gamingkultur enn på internett generelt.

Tvert imot kan god og sunn spillkultur fremme samhold, sosialisering og inkludering, tre nøkkelord vi vet nytter i kampen mot utenforskap og radikalisering. Oppfordringen til Solberg er klar: Spill på lag med spillerne, ikke mot dem.

