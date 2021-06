Jeg så vaksineselfien til venninna mi i hovedstaden. Da kjente jeg misunnelsen våkne

Da tilbudet om vaksine mot svineinfluensa ble gitt i 2009, hadde jeg akkurat fylt førti år. Dermed havnet jeg i kategorien «40 til 60», ei gruppe jeg ikke aksepterte medlemskap i.

Det ble ingen vaksinasjon. Men tolv år seinere står mer på spill, og utålmodig ser jeg jevnaldrende og yngre poste bilder med emneknagg «#vaksinert». Jeg er rammet av vaksinemisunnelse.

Liv Osnes Dalbakken, Lektor ved Ulstein vidaregåande skule (Erlend Berge (foto))

Vaksineselfie i sosiale medier

Jeg er ikke alene om denne følelsen som jeg vil kalle misunnelse, men som media noe upresist har døpt «vaksinesjalusi».

I «Ukeslutt» i NRK radio 5. juni blir overlege Kristian Rødland konfrontert med sin tweet fra tidligere i uka: «Vær så snill. Slutt å legge ut tweets om at dere har fått 1. eller 2. vaksinedose. Det er bare så feil.»

Rødland sier til NRK at det er forståelig at de vaksinerte er overlykkelige og gjerne vil fortelle verden om gleden gjennom å poste en vaksineselfie. Men fordi det har vært en vanskelig debatt om prioritering og fordeling av vaksinene, er det mennesker som føler seg forbigått. Det er dårlig gjort å påføre folk negative følelser, mener Rødland.

Koronasertifikatet: skjevfordelt frihet

Det er når noe står på spill at det sanne mennesket trer fram. Det er bare å studere køen foran serviceluka når et fly er kansellert. Køkultur og dannelse blir satt på prøve, for hvem skal få bli med det siste flyet hjem?

Når krybben er tom, bites hestene, og det er utvilsomt en forskjell på tilværelsen som vaksinert og ikke.

Vaksinen gir for det første beskyttelse for en usynlig trussel, og etter at koronasertifikatet ble innført 11. juni, får de vaksinerte i tillegg en høyere grad av frihet. «Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser og åpne tilbud som ellers ville vært stengt», uttalte statsminister Erna Solberg da sertifikatet ble innført.

Det er når noe står på spill at det sanne mennesket trer fram. Det er bare å studere køen foran serviceluka når et fly er kansellert — Liv Osnes Dalbakken

Under pressekonferansen 14. juni bekreftet Bent Høie lettelsene som gis: Med sertifikatet kan den vaksinerte slippe inn på kultur- og idrettsarrangement, besøke fornøyelsesparker og delta på kystcruise. Man kan få komme inn i Norge etter å ha vært i utlandet, uten å måtte i karantene.

I likhet med Solberg understreker Høie at sertifikatet ikke skal utelukke de som ikke er vaksinert, siden man alternativt kan framvise en koronatest som er nyere enn 24 timer. Men uansett hvordan Solberg og Høie framstiller det, vil noe som gir lettelser og åpner tilbud for noen, oppleves som at det stenger for andre, som ikke har del i samme gode.

De uvaksinerte må fremdeles i karantenehotell ved innreise, for her vil ikke testing være tilstrekkelig. Friheten skjevfordeles.

[ Rødt til kamp mot «vaksine-apartheid» ]

Misunnelsen våknet

Vi som bor i Distrikts-Norge og har avgitt vaksinedoser til strøk med mer smitte, rykker sakte framover i køen. Kategorien «40 til 60» finnes ikke, for vaksinen er så populær at det bare er nok til at to eller tre årskull vaksineres for hver uke.

Med langt færre Pfizervaksiner enn forventet i juli er det vanskelig å vite hvor fort det vil gå, og denne uforutsigbarheten er en utfordring for den som skal planlegge sommeren. Og selv om vi vet at det har vært tøft for ungdommene i Oslo, og unner dem et friere liv, er det underlig å se på nyhetene at attenåringer i Bjerke bydel i Oslo blir vaksinert samtidig som våre sekstiåringer.

Det er underlig å se på nyhetene at attenåringer i Oslo blir vaksinert samtidig som våre sekstiåringer. — Liv Osnes Dalbakken

Og nettopp fordi vi er i utakt, var det så overraskende da vaksineselfien til venninna mi i hovedstaden dukket opp i sosiale medier for noen uker siden. Vi er like gamle og har samme yrke, likevel ble hun vaksinert mange uker før meg.

Jeg kjente vaksinemisunnelsen våkne, og kommenterte hvor heldig hun var som hadde havnet blant de privilegerte. «Jeg har blitt testet sju ganger og har vært i karantene fire, så dette er jeg glad for», repliserte hun. Og jeg, som er null ganger testet og null ganger satt i karantene, og som har brukt maske så sjelden at jeg fremdeles får kognitivt sammenbrudd når jeg må ta den på, fikk noe å tenke på. Her må det unnes, ikke misunnes.

Men det kan være greit å vite at vaksinen også fungerer uten å bli postet i sosiale medier.

[ Les siste nytt om koronapandemien verden rundt ]