I en landsstyretale i november 2019 satte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad meg og MDG i bås med høyrepopulister som bærere av «farlig tankegods» som måtte bekjempes.

Noe av bakgrunnen var at jeg hadde skrevet en kronikk i Klassekampen som satte fokus på egenverdien til dyr og tok til orde for å utvide menneskeverdet til et bredere individverd som også omfattet dyr med interesser og følelser.

Ropstad gikk langt i å hevde at det å sammenligne mennesker og andre dyr på den måten, er en trussel mot menneskeverdet.

Teodor Bruu, Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Grov dyremishandling på KrFs vakt

Det framsto som om KrF så på omsorg og empati som en begrenset ressurs. Hvis dyra fikk mer av kaka, så ble det mindre igjen til menneskene. Med avsløringer om strukturell mishandling av griser i norske fjøs, som KrF har politisk ansvar for, har jeg igjen kommet til å tenke på dette partiet og deres syn på mennesker og dyr.

Jeg tror at idéen om mennesker som noe eksepsjonelt og grunnleggende annerledes alle andre dyr, ikke bare truer velferden til dyra i landbruket, men også er dårlig for mennesker.

Hvordan kan all denne moralske fordervelsen ha skjedd i det ellers så siviliserte Norge? — Teodor Bruu

Grisene i det norske landbruket er sosiale og intelligente vesener med komplekse følelser og behov, ikke ulikt hundene og kattene i hjemmene våre.

Avsløringene til Nettverk for dyrs frihet viser vonde bilder fra norske fjøs. Det er ikke å overdrive å kalle det tortur eller grov dyremishandling. Hvis naboen din hadde gjort de samme tingene med hunden eller katten din, som det norske kjøttlandbruket gjør med store deler av grisene i fjøsene våre, så hadde du ringt politiet og brukt de styggeste ordene du har.

Dette er vold. Hvordan kan all denne moralske fordervelsen ha skjedd i det ellers så siviliserte Norge?

KrFs menneskesyn står i veien

Jeg tror dette moralske forfallet som mishandlingen følger av, henger sammen med den ideologien som spesielt KrF forfekter i norsk politikk, om at mennesket er helt spesielt og dermed skal stå i sentrum for alt. Jeg tror KrF sitt overdrevne fokus på et gudeskapt menneskeverd gjør dem mindre i stand til å ta vare på dyr.

Før noen misforstår meg med vilje: det er åpenbare forskjeller mellom mennesker og andre dyr. De aller fleste rettigheter mennesker har, er det ingen andre dyr som har bruk for. Det er naturlig og riktig å bry seg mer om medmenneskene sine enn om de andre dyra rundt oss.

Men det er lenge siden vi lærte av Darwin at mennesket er en litt avansert ape, at griser, høner, kuer og mennesker alle har felles stamforeldre og er mer like enn ulike hverandre. De fleste dyr deler evnen til å tenke og føle på måter som er tett på det vi selv erfarer.

Når det bare er gradsforskjeller mellom oss og dem i hvordan vi fungerer og tar del i verden, begynner det å bli kunstig med et markant og absolutt moralsk skille mellom oss og dem.

Å se på dyr som ting

Både mennesker og andre dyr har egenverdi, en verdi i kraft av å finnes, av å føle smerte og glede, kjærlighet og sorg, av å ha interesser. Avsløringene om mishandlingen i industrihallene vitner om at egenverdien til mange av dyrene vi har ansvar for i Norge, ikke blir tatt på alvor.

Bildene vi har fått se fra innsiden av griseindustrien avslører at mange griser i det norske landbruket blir behandlet som ting snarere enn som dyr. Den farlige praksisen tror jeg stammer fra at KrF og mange andre i sin moral opererer med et skarpere skille mellom mennesker og dyr enn mellom dyr og ting.

Selve kilden til problemet ligger ikke egentlig i deres syn på dyr, men i deres syn på mennesket som noe helt eksepsjonelt. — Teodor Bruu

Selve kilden til problemet ligger ikke egentlig i deres syn på dyr, men i deres syn på mennesket som noe helt eksepsjonelt. Mennesker er helt fantastiske - de mest komplekse og spennende vesener vi vet om. Men veldig mange dyr deler mange av våre fantastiske egenskaper.

Først når får en felles forståelse om at dyr har mer til felles med oss mennesker enn de har med livløse fabrikkvarer - eller snarere når vi får en felles forståelse om at vi mennesker ikke er så enestående som vi ofte liker å tro, kan vi få gjort de nødvendige endringene i hvordan vi holder dyr og bruker dem. Vi må ta menneskeverd-skylappene av og begynne å se egenverdien til både mennesker og andre dyr. Menneskesentrismen står i veien for å ta innover seg at det ikke bare er vi som trenger beskyttelse.

Politikken har skylda

Ropstad og KrF har sett de samme bildene av lidende griser som resten av oss. De har politisk ansvar for hvordan dyr blir behandlet i Norge, men avsløringene har ikke vekket sterke nok følelser til at de har erklært krise, lovet å ta ordentlig tak i næringa eller satt i gang arbeidet med å gjøre noe med det elleville produksjonspresset som har skyld i mye av lidelsen.

Hvorfor? Det er fordi de ikke bryr seg nok om dyr. De bryr seg egentlig bare om mennesker.

Strengt? Nei. Man lar ikke noen man bryr seg nok om sove i egen avføring på betonggulv. Man gir ikke noen man bryr seg nok om så dårlig plass at de ikke kan bevege seg.

Men det er ikke deres skyld? Jo. Alt som skjer i landbruket er politisk bestemt. — Teodor Bruu

Men det er ikke deres skyld? Jo. Alt som skjer i landbruket er politisk bestemt. Mishandlingen er ikke villet, men den er strukturell og det er politikken som har skylda. Den skjer fordi det ikke er nok politisk vilje til å kontrollere bøndene og følge opp dyra.

Mishandlingen skjer fordi bøndene må produsere mye og raskt. Den skjer fordi billig og feit mat er viktigere enn at dyra skal ha det bra. Vi godtar at dyr plages fordi det er deilig at grillpølsene koster lite. Mennesket er så opphøyd i denne moralen at hensynet til våre smaksløker og lommebøker trumfer hensynet til grisenes interesse av å ikke ha det vondt.

Empati smitter

En ekte endring for dyra i landbruket vårt vil ikke komme før vi legger ideologien om det eksepsjonelle mennesket til side og innser at de biologiske likhetene mellom mennesker og andre dyr også bør få konsekvenser for hvilke grupper av individer vi har en moralsk plikt til å gi så gode liv som mulig.

Og til KrF: Mer verdi til dyr det blir det også mer menneskeverd av, for empati er ikke en begrensa ressurs. Empati smitter. Man blir ikke snillere med familien sin fordi man er slem med naboen.

