Oppdatert kriseliste for Fiske

Nå er det blitt snakket mye Gaza, Israel, og så videre, så jeg vil snakke om noe annet, nemlig Den norske kirkes interesse for internasjonal politikk, nærmere bestemt internasjonale konflikter med tap av sivile menneskeliv.

Nå har altså biskopen i Hamar, Solveig Fiske, ex cathedra, for å si det slik, krevd at Israel skal utsettes for sanksjoner for de døde i Gaza.

Jeg har til gode å se det teologiske grunnlaget – som hun tross alt er utnevnt til å ivareta – for dette, men hun forsikrer oss altså om at det ikke har noe som helst med at Israel er en jødisk stat å gjøre. Så får vi vel tro det.

Leif Knutsen (Privat)

Mange trenger biskopens støtte

Jeg beundrer biskopens engasjement for ofrene i Gaza, selv om jeg skulle ønske hun hadde satt seg mer inn i saken og var litt, vel egentlig, MYE, mer varsom med sammenligningene. Det hadde vært en tanke om hun brukte en liten del av det engasjementet for andre også, som trenger det minst like mye og får omtrent ingen oppmerksomhet.

Så nå vil jeg gjerne vite hvordan hun – og andre biskoper – har tenkt å engasjere seg i konflikter som for eksempel disse:

Folkemord og millioner på flukt

Yemen. Her har det vært en blodig borgerkrig mellom surrogater for Iran og Saudi Arabia siden 2015. FN har sagt at over 400.000 barn er i fare for å sulte ihjel, og godt over 20 millioner mennesker har akutt behov for humanitær bistand. Over 100.000 er døde allerede, og over en fjerdedel er barn.

Kina. Det estimeres at over en million uighurer er satt i over 300 «omskoleringsleirer» i Xinjiang-provinsen, mens det også er troverdige beskyldninger om tvangssterilisering og at familier skilles. Dette er blitt karakterisert som «folkemord» av USA, Canada og Nederland.

Etiopia. Der over fem millioner mennesker i Tigray også trenger akutt humanitær hjelp, og over en million er på flukt og aldeles hjemløse.

Jeg håper virkelig hun ikke nøyer seg med å erklære at hun har gode intensjoner. — Leif Knutsen

Afghanistan. Der et angrep på en pikeskole i Kabul så sent som 10. mai tok livet av minst 53 mennesker og såret minst 100 til.

Mexico, hvor tusenvis av mennesker – en stor del av dem unge kvinner – forsvinner hvert år som følge av den pågående konflikten mellom regjeringen og narkotikakarteller.

Spent på sanksjonene

Så forventer ikke jeg at biskopen og hennes likesinnede vil distraheres fra sitt engasjement på vegne av palestinerne av dette. Men jeg er spent på hvilke sanksjoner hun vil gå inn for overfor de som er ansvarlige for ovenstående tragedier.

Jeg håper virkelig hun ikke nøyer seg med å erklære at hun har gode intensjoner.

