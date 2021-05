VANSKELIG VALG: I enkelte saker er det først i møte med klagenemnda at kvinnen forteller om psykisk helseproblem eller rusproblematikk, som hun opplever som så vanskelig at hun ikke har orket å fortelle om dette tidligere, skriver lederen for den sentrale abortklagenemnda. (Photographee.eu / Shutterstock / NTB)