Farvel, Walter fra Mundal

Jeg vet ikke om Walter Mondale fikk nyheten om den nye avtalen før han gikk bort, men gjorde han det, tror jeg han hadde gledet seg over en stadfestelse av de norsk-amerikanske båndene.

Det sikkerhetspolitiske samarbeidet med amerikanerne vil de neste årene bli enda tettere enn før. Nylig undertegnet regjeringen en ny forsvarsavtale med amerikanerne, SDCA-avtalen. Avtalen videreutvikler det viktige bilaterale forsvarssamarbeidet med USA. USA er Norges viktigste allierte, og USAs sikkerhetsgaranti er fundamentalt viktig for Norge.

Regjeringens politikk er å styrke båndene til USA på viktige områder. Med Joe Biden i Det hvite hus, ser vi et mer forutsigbart og gjenkjennelig USA. USA har igjen tilsluttet seg Parisavtalen, Verdens helseorganisasjon, og forlenget START-avtalen med Russland.

Både verden og USA er i endring. Det er ikke gitt at de gamle, århundrelange båndene vil forbli like sterke som før. Det begynner å bli lenge siden nordmenn i hopetall utvandret til USA, og USAs blikk er i stadig større grad rettet mot andre deler av verden, som Asia.

Mondale forble en sann norgesvenn gjennom sitt lange liv. Et sterkere uttrykk for de norsk-amerikanske bånd enn Walter Mondale kledd i lusekofte på besøk i Fjærland i 1979 skal man lete lenge etter.

Som kjent vant Reagan valget i ’84, uten at det på noen måte reduserer Mondales betydning for amerikansk politikk eller de norsk-amerikanske forbindelser gjennom en mannsalder.

Han var en av 1970- og 80-tallets tungvektere i amerikansk politikk. Visepresident under Jimmy Carter fra 1977-81, senator gjennom to perioder og i 1984 demokratenes presidentkandidat.

