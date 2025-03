Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Påtroppende MF-rektor Sturla Stålsett skrev denne uken på Facebook at det nå går i utforbakke på flere områder i USA. Han påpekte at rettssikkerheten, ytringsfriheten og den akademiske friheten er under samtidige angrep. Det er ingen grunn til å undervurdere alvoret i situasjonen.

Spesielt alvorlig er Trump-regjeringens angrep på akademiske institusjoner. Derfor er det viktig at akademiske ledere i Norge og andre land reagerer, og tenker nøye gjennom hvordan de skal forholde seg til det som skjer i USA. Harvard-professoren Ryan D. Enos, brukte sterke ord på Bluesky da han skulle skildre arrestasjonen av Palestina-demonstranten Mahmoud Khalil. De siste ukene har det også forekommet eksempler på grov politisk sensur av fri forskning. Trumps regjering har også systematisk angrepet pressefriheten i USA siden den tok plass i januar.

Verdier som forsvinner

Uavhengig av hvilken merkelapp man fester på Trumps politikk, har Enos rett i sin innstendige oppfordring til amerikanske studenter og akademikere: «Hvis du noen gang har lurt på hva du ville gjøre, så er nå tidspunktet for å finne det ut. Hvis det er en demonstrasjon, gå i den. Hvis ikke, organisér en. Ring Kongressen. Hvis du har en mikrofon, nå er tidspunktet for å bruke den. Den historiske erfaringen er krystallklar. Dette ville ikke stanse her».

Ingenting av våre historiske erfaringer tyder på at den autoritære utviklingen vil stanse, om ingen aktivt forsøker å hindre Trump og Vance i sine ambisjoner

Med tanke på visepresident J. D. Vances nylige angrep på Europas håndtering av ytringsfriheten, er det helt tydelig at de samme prinsippene ikke skal gjelde i Trumps Amerika. Dobbeltkommunikasjonen til J.D. Vance viser at prosjektet til han og Trump ikke handler om ytringsfrihet, men om en demontering av de demokratiske institusjonene og alliansene som har definert vår verden siden 2. verdenskrig. Talepunktene om ytringsfrihet er derfor bare tåkeleggende nytale.

Bruk store ord

Det mest opprørende med utviklingen i USA er hvor stille, tafatt og nesten likegyldig mange amerikanere møter den med. Reaksjonene mot Trumps aggressive og antidemokratiske politikk er ikke tilfredsstillende. Nå er tiden for protest og motstand. Nå er tiden for store ord. Nå er tiden for å kjempe for alt vi har kjært. Det er bedre at noen gjør litt, enn at ingen gjør noe.

Vi bør alle gjøre det vi kan for å vekke amerikanske venner, familie og andre vi kjenner. Mange amerikanere opplever selvsagt situasjonen som uakseptabel, men det er ikke nok. For Ryan D. Enos har rett: Ingenting av våre historiske erfaringer tyder på at den autoritære utviklingen vil stanse, om ingen aktivt forsøker å hindre Trump og Vance i sine ambisjoner.