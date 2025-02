Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et av president Donald Trumps umiddelbare tiltak etter innsettelsen, var å fryse all bistand i 90 dager. Før dette har USA stått for rundt 30 prosent av den globale bistanden. USA har vært store på nødhjelp, men har også stor kompetanse på helse, for eksempel bekjempelse av hiv, aids, malaria, tuberkulose og spedbarnsdødelighet. I tillegg har USA støttet en rekke mineryddingsprosjekter over hele verden.

USAs nedtrapping av bistand er en følge av Trumps «Amerika først»-agenda. Det er en egoistisk og selvsentrert agenda.

USAID-frysen har allerede fått enorme konsekvenser for mennesker i fattige land over hele verden. Noen organisasjoners arbeid er direkte rammet av bistandsfrysen. Men for mange prosjekter får pengestoppen også indirekte konsekvenser fordi samarbeidskjeder bryter sammen.

«Norge har hatt ledertrøya»

Norges nye utviklingsminister Åsmund Aukrust peker på at Norge ikke vil kunne greie å veie opp for Trumps frys og kutt. Til NRK sier han: «Norge har lenge hatt på seg ledertrøya når det gjelder bistand og vil fortsette med å gi over én prosent av BNI. Den amerikanske bistanden utgjør nesten en tredel av den totale verdensbistanden. Derfor vil ingen enkeltland være i nærheten av å kunne veie opp for dette.»

Den norske organisasjonen hvis prosjekter kanskje blir rammet hardest av USA-frysen, er Norsk Folkehjelp. I 2024 mottok de 460 millioner kroner fra det amerikanske utenriksdepartementet til humanitær mine- og eksplosivrydding og destruering av våpen. Norsk Folkehjelp har nå satt all mine- og eksplosivrydding, som er støttet av USA, på vent i 12 land. De sier opp 1.700 ansatte som følge av den amerikanske bistandsfrysen.

Andre norske hjelpeorganisasjoner er indirekte rammet gjennom samarbeidspartnere. Konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Arne Næss-Holm sier at Kirkens Nødhjelps arbeid blir lite direkte påvirket, men at for mange av deres partnere og millioner av sårbare menneske, er dette forferdelig. Landdirektør i Ukraina for Kirkens Nødhjelp, Håvard Hovdhaugen, sier det slik: «Dette er rått og brutalt, og rammer de som har det aller verst. Dette setter livsviktig hjelp til millioner av mennesker i fare.»

Ingen forutsigbarhet

Det er svært alvorlig at USA nå opererer med så brå vendinger i bistandspolitikken. Dette rammer millioner av mennesker. Dessverre kan dette tyde på at vi er på vei inn i en ny – og mørk – æra for internasjonal bistand. Mye tyder på at noen av kuttene vil bli langsiktige.

Dette betyr at Norge må reorientere seg på bistandsfeltet. Det blir viktigere enn noen gang å gi nødhjelp og bistand der det trengs aller mest. Utviklingsminister Åsmund Aukrust legger vekt på at Norge har hatt en ledertrøye når det gjelder bistand. Denne posisjonen blir viktig å følge opp, både når det gjelder å prioritere de viktigste prosjektene, men også når det gjelder volum på bistand. Derfor må Norge trappe opp bistandsbudsjettene for å bøte på noe av skaden Trump nå er villig til å påføre fattige land.