Lex orandi, lex credendi. Denne teologiske devisen betyr: Slik man ber, slik tror man. Med andre ord er bønn bærer av teologi. Bønnen både avslører og foreskriver trosinnhold, og det gjelder ikke bare den private bønnen, det gjelder også vedtatte liturgier.

Den norske kirke er, som de fleste evangelisk-lutherske kirker, en kirke uten dogmer. Den har imidlertid bekjennelser, og så har den liturgier. De vedtatte liturgiene er kirkens offisielle teologi. Dermed får liturgiene også stor betydning. Det legges stor vekt på en bred, faglig sterk og autoritativ behandling av liturgisaker i Den norske kirke.

Den norske kirkes liturgier bør kritiseres når det er på sin plass. Det gjelder både når de ikke endres og når de endres

Under lupen

Med andre ord både kan og bør man legge Den norske kirkes liturgier under lupen. De bør studeres, og de bør kritiseres når det er på sin plass. Det gjelder både når de ikke endres og når de endres.

Etter at Bispemøtet ba Nemnd for gudstjenesteliv om å vurdere obligatorisk bruk av Johannes 3,16 i en revisjon av gravferdsliturgien, oppstod kritikk. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, ble sitert på at det å ta verset ut av bruk vil være et brudd med klassisk teologi og den verdensvide kirke.

Som Vårt Land tidligere har påpekt på lederplass, kom Joh 3,16 inn i liturgien først i 2003. Det er med andre ord ingen tung og lang tradisjon som brytes dersom verset fjernes. Det er heller ikke slik at det å fjerne det fra liturgien er å fjerne det fra Bibelen eller teologien. Det kan være gode, sjelesørgeriske grunner til å ikke måtte nevne fortapelsen tidlig i en gravferd.

I strid med hva Selbekk sier, er det heller ikke slik at hele den verdensvide kirke anser Joh 3,16 som selve kvintessensen av kristendom. Det er ett av flere vers som mange steder har blitt ansett som sentralt opp gjennom tidene.

Løse anklager

Nå har Vårt Land også kartlagt gravferdsliturgiene til andre norske kirkesamfunn. Verken DELK, Frikirken eller Den katolske kirke bruker verset. Hos Metodistene og i Misjonskirken er det blant de valgbare tekstene. Pinsebevegelsens liturgi er bare veiledende, og der er verset ikke med.

Det finnes med andre ord ingen felleskirkelig enighet om at Joh 3,16 bør brukes i alle gravferder, snarere er bildet motsatt. Av de samfunnene Vårt Land har spurt, er det kun Den norske kirke og misjonsorganisasjonene som bruker verset fast.

Anklagene om at Den norske kirke forlater både tradisjon og felleskristen tro ved dette endringsforslaget, sitter med andre ord altfor løst. Liturgiene kan og bør diskuteres, men da må det gjøres med godt funderte argumenter.