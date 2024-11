Nei, Norge Idag. TV 2 har ikke «hengt ut» Astrid Bentsen

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

TV 2-dokumentaren Under Guds øye har fått massiv oppmerksomhet. En viktig del av dokumentaren handler om rollen bønne- og omsorgsleder Astrid Bentsen hadde i menigheten Sannhetens Ord.

En lang rekke tidligere medlemmer forteller at hun førte en ekstrem kontroll med medlemmene. Det blir fortalt at hun påla folk å kutte kontakt med familien sin utenfor menigheten, la føringer for barneoppdragelsen deres – til og med sexlivene deres.

Bentsen, som omtales som «profetinnen», har ikke medvirket i TV 2s dokumentar, men har latt seg intervjue av avisen Norge Idag. Her avviser hun anklager mot henne og sier simpelthen at folk var fri til å bestemme selv. I artikkelen omtales hun som «kvinnen som TV 2 henger ut». Tidligere har redaktør Finn Jarle Sæle også kalt dokumentaren for en hekseprosess.

Nei

Vi vil si klart og tydelig: Nei, Norge Idag. Astrid Bentsen har ikke blitt hengt ut av TV 2. Hun har blitt utsatt for legitim journalistikk og kritikk fra mennesker som har opplevd henne som svært kontrollerende. At tidligere medlemmer reagerer kraftig på uttalelsene hennes, er fullt forståelig.

De øvrige pastorene må selvsagt ta ansvar for den opphøyde posisjonen Bentsen ble satt i. Det er godt dokumentert at de fremstilte henne som en kvinne sendt fra Gud med helt spesielle evner. Dokumentaren viser også at den øvrige ledelsen førte en knallhard linje, der kritikk mot lederskapet ble fremstilt som synd mot Gud. Det var de som la til rette for at Bentsen fikk utøve en så utstrakt kontroll over medlemmene.

Det fritar imidlertid ikke Astrid Bentsen for hennes personlige ansvar. At TV 2 har drevet kritisk og undersøkende journalistikk på Sannhetens Ord, og Bentsens rolle i menigheten, er helt på sin plass. Hun har hatt full mulighet til å la seg intervjue for å fortelle sin side av historien og korrigere eventuelle faktafeil. Det har hun valgt å ikke gjøre.

Må svare for seg

Dokumentaren viser at hun har krevd full åpenhet fra medlemmene i menigheten. Derfor er det påfallende at hun nekter å vise den samme åpenheten for pressen, med unntak fra en avis som mener hun ble «hengt ut».

Når Norge Idag uttrykker så tydelig støtte til Bentsen og kritikk mot TV 2 for måten de fremstiller henne på, bør avisen svare for seg. Hva er feilaktig i TV 2 sin fremstilling? Er det utbryterne som lyver, når de forteller om den utstrakte kontrollen fra Bentsen? Går avisen god for måten hun utøvde tjenesten sin på?

Utbryterne, som nesten utgjør hele den tidligere forsamlingen, er mennesker som etter alt å dømme har hatt et oppriktig ønske om å leve et kristent liv. De har vist stor tillit til lederne sine over mange år, men sitter igjen med dype sår. Mener Norge Idag virkelig at dette har gagnet Guds rike?