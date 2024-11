Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste dagene har det gått en debatt om Donald Trump i Norge. I politisk kvarter på NRK gikk Subjekts redaktør Danby Choi ut og etterlyste en mer balansert USA-dekking. Han mener norske medier ikke har greid å få fram hvorfor mange unge menn i Norge synes Trump er kul.

Denne diskusjonen om balansen i media kommer garantert til å vedvare også etter valget. I Politisk kvarter fikk Choi motbør av både Aftenpostens Trine Eilertsen og høyskolelekter Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania.

Denne lederen er skrevet før valgresultatet er klart. Dersom Trump vinner er det viktig at vi alle tar en fot i bakken og stålsetter oss for det som kommer. Da må vi mobilisere demokratisk motstandskraft – slik Høyres Peter Frølich viser i VG

Høyes Frølich går til kjernen

Et av de aller beste innleggene som har kommet i etterkant av debatten er skrevet av Høyres Peter Frølich. Han skjærer gjennom debatten om hvorvidt Trump er kul eller ikke og går inn i kjernen av Trump-debatten. Han skriver blant annet: «Trump er ikke et kult maskulint forbilde. Og ikke hør på meg. Hør heller på generalene – alle republikanerne – som faktisk har tjenestegjort for ham.»

På denne listen står en rekke amerikanske militær hauker som ledet en kamper for USA. Som Frølich påpeker, dette er ikke en gjeng venstreorienterte. Dette er hardbarkede krigere som har bekjempet USAs fiender med livet som innsats: General Mark Milley, tidligere forsvarssjef under Trump, General John Kelly, Trumps stabssjef, General James Mattis, Trumps forsvarsminister, Oberstløytnant Mark Esper, Trumps forsvarsminister.

Det de alle har felles er at de har jobbet tett på Trump. De kjenner ham personlig og de har sett hans vurderinger og modus på tett hold. Kort oppsummert sier de: Trump er en fascist, han er farlig for USA og verden, han snakker varmt om Hitler, han er uten moralsk kompass og han underminerer demokratiske institusjoner.

Som Frølich skriver: Det er sjeldent at generaler blander seg i politikk. Men de prøver å advare oss alle. Han oppfordrer oss deretter til å lytte til generalene når de først taler.

Etter valget

Denne lederen er skrevet før valgresultatet er klart. Dersom Trump vinner er det viktig at vi alle tar en fot i bakken og stålsetter oss for det som kommer. Da må vi mobilisere demokratisk motstandskraft.

Demokrati er på ingen måte et perfekt system. Alle demokratier har sine mangler og dårlige sider. Historien har imidlertid vist oss at demokrati, tross sine mangler over tid er det beste vi har. Det er vårt alles ansvar å formidle dette til generasjonene etter oss. Da må vi stå opp når noen flørter med autoritære tenkesett.