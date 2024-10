Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

31. oktober er den vanligste aksjonsdagen for Operasjon dagsverk (OD). De fleste ungdomsskoler og videregående skoler i Norge deltar i mønstringen. Årlig samler skoleungdommen inn omtrent 15 millioner kroner. De får fri fra undervisningen en dag og tar i stedet på seg arbeid av ulikt slag. Lønna de får går videre til OD.

I forbindelse med OD-dagen arrangeres også Internasjonal uke, der elevene kan lære «om ulike globale spørsmål, hva som er med på å gjøre verden urettferdig, og tematikker knyttet til årets prosjekt».

Noen skoler velger andre formål for liknende aksjoner, for eksempel Kristelig gymnasium i Oslo, som i år samlet inn penger til NMS på Madagaskar.

Til inntekt for Guatemala

Operasjon dagsverk er Elevorganisasjonens solidaritetsorganisasjon, og den styres i stor grad av ungdom selv. OD sier om seg selv: «Vi tror på ungdom og at hvis ungdom blir sett, hørt og utstyrt med de verktøyene de trenger, kan ungdom være den beste drivkraften for bærekraftig utvikling, og en mer rettferdig verden!»

I år samles det inn penger til et formål det bør være lite kontrovers om, nemlig bekjempelse av fattigdom og undertrykkelse i Guatemala, et av verdens aller dårligst stilte land.

Det lille fjell-landet i Mellom-Amerika har en befolkning på 18 millioner mennesker. Av dem lever over 50 prosent av den generelle befolkningen og 83 prosent av urfolksgruppene i fattigdom. Over halvparten av barna lider av kronisk underernæring. Ressursene i landet er enormt skjevt fordelt. Gjennomsnittsalderen er lav og analfabetismen er høy.

Klimaendringene har ikke hjulpet på situasjonen i Guatemala. Ifølge OD er Guatemala et av de ti mest sårbare landene i verden når det gjelder klimaendringer. Det rammer allerede pressede småbønder hardt.

Ikke-kognitiv læring

Utviklingsfondet har i 15 år drevet fattigdomsbekjempelse i landet. Det er deres infrastruktur som nå blir tilført friske midler fra norske ungdommers innsats.

I dag er dagen for å kjøpe kanelboller på buss-stoppet og være grei mot tenåringen som rydder uteplassen på jobben. Men det er også en spesiell dag for ikke-kognitiv læring for titusenvis av ungdommer. Et biprodukt av å gi sitt arbeid til andre, er å intuitivt lære om hvor penger kommer fra, om solidaritet, om arbeidsliv og om privilegiet det er å kunne gå på skole med mett mage.