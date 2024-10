Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I den politiske memoarboken I alle dager, skriver tidligere SV-leder Audun Lysbakken om sine mange år på toppen av norsk politikk. Boken er interessant lesning.

Habilitetsfeilen som felte

Lysbakken er ærlig på at han som maktperson må kunne forvente kritikk, og være beredt til å ta ansvar. Samtidig er det interessant å lese om da han måtte gå av som statsråd etter skandalen med bevilgninger på 154.000 kroner til organisasjonen Jenteforsvaret. Organisasjonen var tilknyttet SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom. Det var derfor brudd på habilitetsreglene.

Å gjøre feil, ta ansvar og gjøre opp for seg, blir vanskeligere dersom vi ikke gir rom for at mennesker med god moral også gjør feil

Lysbakken tok konsekvensene av habilitetsfeilen og gikk av som statsråd. Nå, 13 år og mange skandalesaker i norsk politikk senere, er erfaringen hans nyttig lesning, som vi bør lytte til.

Til NRK sier Lysbakken at politikere skal få kritikk hele tiden. Men han advarer mot en ansvarskultur som innebærer at det å ta ansvar blir det samme som å innrømme at du er en banditt eller skurk. I boken skriver den tidligere partilederen at han følte seg jaget. Spesielt sterk kost er det å lese om en episode der yngstejenta fikk omgangssyke, der en utmattet Lysbakken bare ble liggende på baderomsgulvet. I boken skriver han at «jeg var tom for krefter, vrengt ut og inn (...). Jeg følte at alt brøt sammen, jeg orket bare ikke å reise meg fra det gulvet».

Mennesker med god moral

Det er ikke vanskelig å forstå reaksjonen, ettersom mye av det som ble skrevet om Lysbakken i mediene utviklet seg til å ligne et karakterdrap på hans person og moral.

Her er vi ved et viktig læringspunkt for den politiske journalistikken. Å eksponere feil og kritikkverdige forhold er avgjørende for medienes samfunnsoppdrag. Slike feil er det som regel navngitte politikere som må ta ansvaret for. Det må disse politikerne kunne gjøre uten at de dermed skal fremstilles som banditter eller skurker.

Å gjøre feil, ta ansvar og gjøre opp for seg, blir vanskeligere dersom mediene ikke gir rom for at mennesker med god moral også gjør feil. Derfor er det viktig å huske nyansene når skandalene dekkes. Ellers risikerer vi å ende opp med en politisk kultur der ingen vil ta ansvar for feil, fordi de da vil innrømme å være skurker og banditter.