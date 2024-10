Den viktige rytmen mellom jobb og fritid

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uka er det høstferie i skolene i blant annet Oslo, Agder og det meste av Nord-Norge. Neste uker er det høstferie på skolene i Vestland. Mange foreldre tar også ut noen dager ferie for å være sammen med barna sine.

Noen reiser et eller annet sted, enten det er kort eller langt. Andre finner på aktiviteter. Mange steder i landet har museer og andre kulturinstitusjoner laget egne program til barn og familier i disse ukene.

Høstferien har sin opprinnelse i den såkalte potetferien. I tidligere tider var dette tida da hele familien ofte måtte jobbe sammen for bidra til å få opp årets poteter og sikre mat gjennom vinteren. I nyere tid er høstferien blitt en ren ferie og et pustehull i det som for mange er en hektisk høst. For mange er det slik at høstferien blir en måte å dele opp høsten. Tidlig høst som er oppstart på årets skoleår og senhøst som strekker seg helt fram til jul og nyttår.

Vi trenger pustehull

I Norge er vi heldige som har relativt mye ferie, sammenlignet med andre land. I skolen har vi både en raus sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. For ikke å snakke om alle fridagene i mai. Dette gir oss en mulighet til en god rytme mellom hverdag og fri. Alle mennesker trenger slik pustehull i en hektisk hverdag. Ikke minst trenger familiene med barn i skolen slike pustehull. Mange har en hektisk hverdag der barna har fulle skoledager og flere fritidsaktiviteter. I de fleste familier har foreldre to jobber, kombinert med oppfølging av skole og barnas fritidsaktiviteter. Dermed blir hverdagene både hektiske og noen opplever at hverdagen blir stram.

Dermed blir disse pustehullene i ekstra viktige. Særlig for barna, men også for de foreldrene som har mulighet til å ta seg noen dager fri. Selvsagt finnes det foreldre som ikke har den muligheten. Dette kan kjennes ekstra sårbart nå andre har mulighet. Derfor kan det være lurt å tenke gjennom at dersom man har barn og ungdom i sin nærhet som ikke har aktiviteter i høstferien, så kan det være hyggelig å invitere dem med på egne aktiviteter, dersom det passer.

Verdifull rytme

Uansett er det viktig for alle å ha en rytme i livet som gir pauser fra arbeid og skole. Det gjør at vi får pustet ut og ladet batteriene. Ikke minst gir det mulighet til å komme tilbake til skole og jobb med fornyet energi. Vi har gode ferieordninger i Norge, som det er god grunn til å setter pris på.