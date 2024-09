Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Å dele ut en pris er å tildele noe i virkeligheten verdi. Vårt Land deler nok en gang ut Petter Dass-prisen nå i november. Det er fordi vi ser verdien av kristne stemmer i den brede offentligheten, vi setter pris på dem. Men ikke bare peker vi på dem, vi ønsker også å være med på å bygge opp kristne stemmer, ta del i det møysommelige arbeidet med å la evangeliet bli synlig og hørbart i kakofonien av andre budskap.

Vi har delt ut prisen hvert år siden 1995. Den første prisen gikk til Egil Svartdahl, den seneste gikk til Kristin Gunleiksrud Raaum. Vi vet ennå ikke hvem som får årets pris, den trettiende prisen i rekken.

Også mennesker med feil og mangler kan gi andre håp og trøst

Glederikt arbeid

Arbeidet med å komme frem til en god prisvinner, har tidligere år vært et glederikt arbeid. Lesere har sendt inn sine forslag – noen av dem hadde vi alt tenkt på selv, noen av dem trengte vi hjelp til å se. Og noen av dem var ukjente for oss, navn vi måtte ta nærmere i øyensyn. Det er en gave å fordype seg i bredden av mennesker som brenner for kristen tro og formidling på så ulikt vis.

Prosessen frem til prisutdelingen er dermed en viktig grunn til å fortsette å dele ut prisen. Men også selve utdelingen er berikende for Vårt Land. Vi gir leserne våre en kulturopplevelse i Oslo domkirke og med det får vi også møtt mange av dem som har et sterkt forhold til avisen, men som vi sjelden ser ansiktene på. Utdelingen er et fysisk og romlig møtepunkt mellom de som lager Vårt Land og de som leser Vårt Land.

Et sprukkent kar

Petter Dass (1647-1707) selv levde et liv vi ikke bør ta som eksempel i alle ting. Han satte for eksempel barn på ungdomskjæresten og måtte be kongen i København om tilgivelse. Historikere har sådd tvil om hans rykte som folkekjær og godmodig. Dass sa det selv: «Jeg er Sakkeus, som ikke når opp, forkortet i veksten, forkortet i kropp – forkortet i middel og evne.»

Men Dass sin diktning fryder oss fortsatt i dag. Han er representert med flere salmer i Norsk salmebok, blant andre den som står først, «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Det er fortsatt en av de aller hyppigst sungne sanger i Norge.

Med dette lærer vi noe vesentlig: Også sprukne kar kan bære vann. Også mennesker med feil og mangler kan gi andre håp og trøst.

Årets pris går, som sedvanlig, til «en person som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte». Vedkommende kan gjerne være en Sakkeus. Send oss ditt forslag til vinner!