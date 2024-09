Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Høyres førsteutkast til valgprogram for stortingsperioden 2025–2029 kommer det frem at et stort mindretall i programkomiteen ønsker å innføre generell bevæpning av politiet. Selv om flertallet i komiteen ønsker å beholde dagens system, gir forslaget grunn til å advare.

Fare for skarpe situasjoner

I dag er det bare Fremskrittspartiet som støtter generell bevæpning av politiet. Foruten mindretallet i Høyres programkomité, tok KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse i juni til orde for en kursendring. Begrunnelsen er at det kan oppstå skarpe situasjoner veldig raskt, og at mange kriminelle for eksempel bærer kniv.

Det er forståelig at politifolk argumenterer på den måten, ettersom de skal utføre arbeid i farlige situasjoner. Problemet er at argumentasjonen har et for snevert perspektiv på konsekvensene av en slik innføring.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby er blant dem som forsvarer dagens system. Det gjør han ved å trekke frem at Norge er blant landene hvor befolkningen har veldig høy tillit til politiet. Det er nærliggende å tro at en av årsakene til det, er at vi stort sett kan henvende oss til ubevæpnet politi.

Det er grunn til å frykte en eskalerende effekt hvis politiet hele tiden skal bære våpen. Svenneby peker på risikoen for mer og uvettig våpenbruk, og et våpenkappløp mellom politiet og kriminelle. Det er en klok tilnærming av Svenneby.

Overdreven maktdemonstrasjon

Det er i de fleste deler av Norge også en veldig overdreven maktdemonstrasjon at politiet skal bære våpen hele tiden, selv om kriminelle i enkelte deler av landet bærer kniv. Dagens ordning der bevæpning vurderes fra situasjon til situasjon, er tilstrekkelig til å møte denne trusselen.

En permanent bevæpning av politiet vil være en endring av så stor samfunnsmessig karakter at det er vanskelig å overskue konsekvensene av den. Et liberalkonservativt parti som Høyre bør derfor lytte til sine ideologiske grunnprinsipper som sier at det er viktig å ta vare på det som fungerer i et samfunn. Vår høye tillit og lave voldsnivå er blant disse tingene.