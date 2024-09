Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det fortsetter å koke i Frikirken. Onsdag denne uken var det duket for menighetsmøte i Kristiansand frikirke, kirkesamfunnets største menighet, der det er uro etter sommerens omstridte samlivsvedtak i Frikirken.

Resultatet av menighetsmøtet ble et knapt flertall for å la homofile ta del i alle oppgaver som ikke innebærer ordinasjon. Det ble også vedtatt å få inn både en ekstra pastor og nye eldsterådsmedlemmer som oppleves samlende i samlivsspørsmålet.

Menighetsmøtet i Kristiansand skjer tre måneder etter at Frikirkens øverste organ (synodemøtet) stadfestet synet på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, og at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Det innebærer at ordinerte medarbeidere er forpliktet på samlivssynet.

I etterkant av møtet i sørlandshovedstaden har Vårt Land kunne fortelle at eldsterådet var usikre på om de kunne fortsette dersom forslagene gikk gjennom i sin opprinnelige form. Pastor Stein Arve Graarud mener forslagene som ble vedtatt utfordrer både «bestemmelsene om menighetsmøtets myndighet og de vedtak kirken har fattet i spørsmålet om samlivsetikk».

Han opplyser om at vedtakene nå skal drøftes i eldsterådet før de vil komme med en beslutning.

Ville ha dialog

Oppstyret i Kristiansand fikk til slutt Frikirkens leder Tor Erling Fagermoen til å gå ut i Vårt Land og si at han mener deler av Kristiansands frikirkevedtak går for langt. Han reagerer på at de vil rekruttere pastor og eldste som har en annen lære enn Frikirkens vedtatte, og tror ikke forslagene fra sørlandsmenigheten kan gjennomføres.

At den nasjonale lederen for et kirkesamfunn går så tydelig ut mot et lokalt kirkesamfunns vedtak er oppsiktsvekkende. Ikke minst for et kirkesamfunn som historisk sett har lagt stor vekt på lokal selvstyring.

Det mest oppsiktsvekkende er kanskje likevel at det virker som enkelte stemmer i Frikirken ikke ønsker at de lokale menighetene skal få ha en videre dialog og diskusjon om disse spørsmålene, enda det var det klare budskapet fra topplederen i juni: «(...) man kan og vil fortsatt møtes til debatt og dialog, og alle har lov til å ytre sine meninger».

Ingen automatisk ro

Innenfor et slik vedtak må det være greit at lokale frikirker får finne ut hvilket rom de har for å inkludere homofile i menigheten. Hvis ikke måtte en ha vedtatt meningstvang.

Debatt og dialog er ikke synonymt med ro. Å tro at det blir ro av å forkaste et syn som mange faktisk har, enda det er snakk om et mindretall, er naivt.

Nå står kirkesamfunnet i en klassisk tap-tap-situasjon der begge sider mener den andre skader kirkesamfunnet. Så lenge det er tilfelle, har Frikirken et ordentlig stort problem.