Det er full forvirring om Brobyggerprisen – i år igjen. For de siste 20 årene har det samme skjedd: Norske kirkeakademier (NKA) har annonsert vinneren av Brobyggerprisen, og 14. august-komiteen har gjort det samme. Mens NKA etablerte sin pris i 1983, etablerte 14. august-komiteen sin i 2003.

Dersom Aamir Sheikh og 14. august-komiteen vil blitt tatt på alvor, bør de ta ansvar og endre navnet på sin pris

Stor forvirring

14. august-komiteen er en organisasjon som arrangerer feiring av Pakistans nasjonaldag, som faller på nettopp 14. august. Dette er også dagen for deres prisutdeling, og vinneren annonseres litt i forkant. NKA annonserer sin vinner tidligere på året, men pleier å dele den ut under Olavsfest. Dermed har det to ganger skjedd at 14. august-komiteens pris annonseres samtidig som NKAs pris deles ut. Det skaper stor forvirring rundt hvem som er prismottaker.

I følge generalsekretær i NKA Kristin Gunleiksrud Raaum har det vært umulig å få 14. august-komiteen i tale om saken. 14. august-komiteens leder Aamir Sheikh bestrider dette og mener de har hatt dialog. Uavhengig av en eventuell dialog: Sheikh har fortalt at han ikke vil endre navn på sin pris.

Sheikh må ta ansvar

Ingen er tjent med to priser med samme navn. Stadig vekk skaper sammenfallet hodebry. I år har det vært spesielt ille, i og med at 14. august-komiteens pris blant annet gikk til Karpe, hvis utspill i senere tid har vært oppfattet som svært kontroversielle. Også at Karpe deler prisen med statsforvalter i Oslo Valgerd Svarstad Haugland og den pakistanske skuespilleren Hamza Ali Abbasi, virker umotivert og underlig.

Resultatet er at navnet Brobyggerprisen blir stilt i vanry, og det gjelder begge prisene.

Det er etter Vårt Lands mening 14. august-komiteen som har ansvaret for å rydde opp. NKA hadde alt brukt prisnavnet i tjue år før 14. august-komiteen fant ut at de ville gjøre det samme. Dersom Aamir Sheikh vil blitt tatt på alvor, bør han snarest ta ansvar og endre prisnavnet sitt. Komiteens praksis ødelegger for både sin egen pris og for NKAs pris ved å skape stadig forvirring.