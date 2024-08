Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sommeren i år har vært preget av en rekke voldshendelser i Norge. Det kommer etter en vår der partnerdrap og annen alvorlig vold har preget nyhetsbildet. Tallet på anmeldelser for knivbruk har økt, og Oslo-politiet har iverksatt en rekke tiltak for å få ned tallet på knivstikkinger. De planlegger flere massekontroller på offentlig sted, på leting etter våpen.

En god del av sommerens hendelser har vært utført av unge voldsutøvere. Det tegner seg et bilde der politiet ikke har kapasitet nok til å jobbe både forebyggende og på andre måter.

Blant de siste hendelsene i Oslo var at en person ble knivskadet ved Storgata. Politiet rykket ut med flere enheter etter at de fikk meldinger om at en person ble angrepet inne på Prindsen mottakssenter i Oslo sentrum. En person ble skadet med kniv, men ifølge politiet ikke alvorlig. Nettavisen meldte denne uken at knivstikkingen i Storgata er den femte på kort tid i Oslo.

Knivstikkingen på Tjuvholmen denne helgen er en annen hendelse. To 17-åringer ble siktet for grov vold, under en uke etter at de ble siktet for å ha ranet en 15-åring på Norway Cup. Slik det ser ut, ble mennene i 20-årene utsatt for vold på grunn av sin seksuelle legning. Politiet mistenker derfor at knivangrepet er hatkriminalitet.

Politiet melder at de planlegger flere massekontroller på offentlig sted, på leting etter våpen. Det er helt nødvendig. For her må det settes inn strakstiltak

Ikke bare i Oslo

Disse to hendelsene er de foreløpig siste i en rekke med knivstikkinger. Det er ikke bare i Oslo at knivstikking og voldshendelser skjer. Tirsdag morgen ble det meldt om knivstikking i Steinkjer sentrum. Politiet var på stedet med flere enheter med hjelm og skjold. To menn ble innbrakt, meldte Namdalsavisen. Mandag meldte Telemarksavisa om væpnet aksjon i Brevik. En person var skadet etter knivstikking.

Noen av hendelsene bærer preg av partnervold og vold i nære relasjoner. Andre bærer preg av oppgjør mellom gjenger. Men vi ser også at dette kan handle om hatkriminalitet mot for eksempel homofile. Det ser altså ut til at vold og hatkriminalitet er i ferd med å blomstre opp. Det framstår også som flere grupper i større grad bærer kniver og våpen med seg. Det er foruroligende.

Frps Sylvi Listhaug sier at vi ikke har grunn til å kjenne oss trygge. Med det treffer hun blink for det mange kjenner på.

Ekstraordinære tiltak

Politiet melder at de planlegger flere massekontroller på offentlig sted, på leting etter våpen. Det er helt nødvendig. For her må det settes inn strakstiltak. Men det må også settes av midler til langsiktig og grundig arbeid med å forebygge, avdekke og overvåke. Det er politiet og myndighetene som må finne ut hvordan dette gjøres best. Men det er lite tvil om det må skje et taktskifte dersom vi skal snu den svært alvorlige utviklingen.