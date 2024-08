Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hatkriminalitet er alvorlig og bør forebygges og straffes deretter. Vi vet at LHBT-personer har høyere forekomst av selvmordsforsøk enn andre, og generelt rapporterer de lavere livskvalitet. I forhold til majoritetsbefolkningen er også færre skeive i arbeid, de har oftere økonomiske problemer og dårligere helse.

Derfor er det en svært alvorlig sak når to menn blir angrepet på åpen gate og mistanken går mot nettopp hatkriminalitet. At gjerningsmennene er unge, gjør ikke saken bedre.

Det er slett ingen nødvendig sammenheng mellom å ta avstand fra noe og å handle voldelig mot det

Ikke tilfeldig

Marianne Gulli, styreleder i Foreningen Fri Oslo og Viken, uttalte seg om saken til NRK. Da sa hun om volden: «Slike handlinger kommer fra et sted.» Med det mente hun at volden ikke er tilfeldig, men skjer som forlengelse av tankegods som ser skeivhet som et brudd med norm og ideal.

Etter en tenkepause der folk hadde rukket å spekulere på nøyaktig hvilket sted Gulli hadde i tankene, og Erna Solberg i TV2 pekte på innvandring, kom oppklaringen fra Gulli, denne gangen til avisen Subjekt. Arnestedene for hat er «miljøer som høyreekstreme, kristenkonservative, reaksjonære miljøer og lukkede moralske fellesskap».

Dette sier hun etter hun har slått fast at det er usmakelig å stille minoriteter opp mot hverandre.

Mening og handling

Dersom det er slik at konservative kristne i Norge tyr til vold mot skeive, andre minoriteter eller hvem som helst, har vi et alvorlig problem. Det er imidlertid overhodet ingenting som tilsier at det er tilfelle. Gulli velger altså å snakke ned en stor gruppe mennesker uten empiri.

En og annen kristen stemme snakker på dehumaniserende måter om homofile, transpersoner og skeive. Det er det ingen grunn til å dekke over eller forsvare. Men de aller fleste kristne som har tatt et standpunkt mot homofil praksis, snakker ikke nedsettende til eller handler nedsettende mot mennesker det gjelder.

Det er slett ingen nødvendig sammenheng mellom å ta avstand fra noe og å handle voldelig mot det. Hvis noen synes noe er moralsk feil, for eksempel samboerskap, angrepskrig eller flytrafikk, er det likevel ikke grunnlag for å tro at folk som driver med disse praksisene er voldsutsatt. Hvis det hadde vært tilfelle, hadde samfunnsdebatten blitt veldig komplisert.

Konservative kristne er en omstridt, men ikke voldsutsatt minoritet i Norge. Selv om de blir møtt med motbør og hets, blir de i liten grad truet på livet for sine holdninger eller for sin livsførsel. Det betyr likevel ikke at det er greit å slenge ut grunnløse voldsanklager i deres retning.

En organisasjon som Fri, som vet hva det er å være upopulær minoritet, bør vite bedre enn dette.