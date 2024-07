En krise verden har glemt

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I den krigsherjede regionen Darfur i Sudan er nå millioner av menneskeliv i fare. Likevel er det knapt en lyd om situasjonen her hjemme, foruten noen få og knappe nyhetsmeldinger. Forrige uke skrev logistikkleder for Leger Uten Grenser i Darfur, Øystein Bjarne Skjærvik, en tekst på NRK Ytring som burde vekke manges oppmerksomhet for det som skjer.

Strekker ikke til

Han skriver om hvordan han nylig kom hjem fra et feltoppdrag i Zalingei, hovedbyen i Sentral-Darfur, vest i Sudan. Skjærvik forteller om nesten endeløse hjelpebehov, sykehus som tidvis er ute av drift som følge av krigshandlingene og at humanitære arbeidere opplever å ikke strekke til fordi behovene er så overveldende.

Det er vanskelig å snakke om en mer akutt humanitær krise enn den som foregår i Darfur

«Kanskje det vondeste med å oppleve situasjonen i Darfur nå, er vissheten om at dette foregår utenfor resten av verdens oppmerksomhet», skriver han i innlegget. Skjærvik har helt rett: Krigen i Sudan er en av de verste krigene verden har sett på flere tiår. Folk som lar seg opprøre av krigen i Midtøsten, burde virkelig la seg opprøre over den brutaliteten som herjer i Sudan.

2,5 millioner kan dø

I mai publiserte den nederlandske tenketanken Clingendael Institute en rapport som advarer om at 2,5 millioner mennesker i Sudan kan dø av sultrelaterte årsaker innen utgangen av september 2024. Det er vanskelig å snakke om en mer akutt humanitær krise enn den som foregår i Darfur.

At denne situasjonen – og mange andre konflikter verden over – får så lite oppmerksomhet her hjemme, er en påminnelse til oss alle om at vår evne til å ta inn verdens lidelse ikke er rettferdig fordelt. Det er for stille om de prekære situasjonene i Kongo, Myanmar, Tsjad og Niger – for å nevne noen av verdens glemte kriser.

En av konsekvensene av glemselen er at mange av de aktørene som ellers ville hjulpet – for eksempel i Gaza – ikke bidrar. Skjærviks hjertesukk er at mye av elendigheten kunne vært unngått om «flere aktører hadde vært til stede» i Darfur.

Det er på tide at vi gjør en innsats for å fordele oppmerksomheten vår mer rettferdig til alle dem som lider. Det fortjener blant annet menneskene i Darfur.