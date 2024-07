Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige uke fikk britene ny statsminister, da Labour-leder Keir Starmer vant flertall i kamp mot Rishi Sunaks Tory-parti. Etter 14 år med høyrestyre, tok Storbritannia en svak venstresving. Selv om Starmer vant et tydelig flertall, tyder både hans forsiktige retorikk og velgernes dom at han ikke har stort handlingsrom til å ta politikken langt til venstre.

Kritisk for britisk velferd

Sentralt i valgkampen stod den kritiske situasjonen for britisk velferd. Mange av de offentlige tjenestene svikter som følge av underfinansiering i årevis. Det er noe av grunnen til at tusenvis av briter for eksempel dør i helsekøer. Situasjonen er ikke akseptabel.

Det er mange årsaker til at Storbritannia har havnet i denne situasjonen. En av disse handler om lav skattemoral. Der har de rikeste i lengre tid gjort mye for å slippe å betale skatt, og myndighetene har lagt til rette for at de rikeste har fått betale mindre i skatt. Dermed har britene lyktes med å svekke skatteviljen i hele befolkningen, ved at folk har sett de rikeste få slippe unna.

Skatteflukt

Forrige uke varslet den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen at han også ville flytte til Sveits. Han hevdet det ikke hadde sammenheng med norsk skattepolitikk, men derimot at familien hans allerede bor der. Uavhengig av hvilken personlig motivasjon Hagen har for sin utflytting, bidrar han til å forsterke trenden med rike nordmenn som flytter til Sveits. Disse slipper da unna å betale skatt i Norge. Sveitsisk skattlegging er som kjent langt lavere enn norsk.

Det er ikke først og fremst alvorlig fordi fellesskapet går glipp av skatteinntektene fra disse enkeltmenneskene. Derimot er problemet at vi kan ende opp med en lavere skattemoral blant folk flest, og dermed skli utover i en situasjon hvor de offentlige tjenestene underfinansieres. Da er vi godt på vei mot britiske tilstander.

Derfor er det viktig at også de mest med økonomiske ressurser viser vilje til å bidra til å finansiere fellesskapet.