Den sisten tiden har Sør-Europa – populært omtalt som Syden – vært utsatt for ekstrem hete og skogbranner. Det har rammet lokalbefolkning og turister hardt. Mange har omkommet. Flere norske turister har stilt opp i mediene og snakket om hvordan det er å oppleve ekstremværet på nært hold.

Fraværende klimaperspektiv

Det er påtakelig hvordan klimaperspektivet har vært nesten helt fraværende i disse uttalelsene og reaksjonene fra turistene. I lang tid har vi visst at utslippene av klimagasser bidrar til å forsterke de negative konsekvensene av klimaendringene. Det er velkjent at utslippene fra flyreiser er store. Nordmenn på Syden-ferie er dermed med på å forsterke de klimaendringene de nå møter ansikt til ansikt.

For noen år siden var det mye diskusjon om flyskam. Burde vi kjenne på skam for å ta oss en flytur? Begrepet var kanskje ikke egnet til å skape mer refleksjon om klimaendringene hos alle. Klimabevissthet er kanskje et bedre begrep. Nå som norske turister opplever de negative konsekvensene av klimaendringene på nært hold, bør det i det minste vekke en bevissthet om årsak og virkning i klimadebatten.

En ting er turistene og deres individuelle ansvar. En annen og mer systematisk del av debatten er reiseoperatørenes ansvar, som gjør alt de kan for å øke tallet på flyvninger og turister som reiser sørover. Disse aktørene bidrar på en systematisk måte til høyere klimagassutslipp.

Må feriere nærmere hjemme

Det er ikke sikkert at de som flyr på ferie til Sør-Europa en gang i året er klimaverstingene. Verre er kanskje alle lokketilbudene og de billige prisene på netthandel som får oss til å bestille varer fra andre siden av kloden, eller alle de forretningsreisende som flyr til møter rundt omkring på kontinentet flere ganger i uken.

Det er uansett slik at vi alle må fly mindre, dersom vi skal ha en sjanse til å stanse klimaendringene. Det er lov å håpe at skogbranner og ekstremhete kan vekke en større klimabevissthet hos norske turister. I fremtiden må flere av oss sannsynligvis feriere nærmere der vi bor.