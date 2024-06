Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nylig ble redaksjonslokalene til avisen Dagen i Bergen utsatt for hærverk. Avisens lokaler ble tagget ned med slagord knyttet til konflikten i Midtøsten. Saken er politianmeldt, men det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak hærverket.

Avisen Dagen har en redaktør som har vært ute en vinternatt før. Det er et avishus som er vant til å stå i strid. Hærverket førte heldigvis ikke til store materielle skader. Det er allikevel grunn til å reagere skarpt på denne forbrytelsen.

En av tre hetses

Pressen utøver et samfunnsoppdrag, og er en del av vårt demokrati. Det er til tider en kontroversiell jobb pressen utfører. Pressen skal legge til rette for en bred debatt også i omstridte spørsmål, og avsløre ting som forsøkes holdes skjult. Det kan vekke sterke reaksjoner. Disse reaksjonene kan ofte være belastende for journalister som er satt til gjøre denne jobben på vegne av samfunnet.

Journalistundersøkelsen fra 2022 viste at en av tre journalister hadde blitt utsatt for hets, trakassering eller sjikane fra kilder, intervjuobjekter eller publikum de siste 12 månedene. Det er et svært høyt tall.

Når hets og trusler mot journalister blir så utbredt er det fare for at det kan påvirke journalistikken. Mange journalister vegrer seg for å skrive om viktige tema på grunn av faren for hets og trakassering. Slik rammes ytringsfriheten og samfunnsdebatten. Derfor er det viktig at politiet tar hærverket mot Dagen på alvor.

Krigen er opprørende, men den har dessverre også ført til en bekymringsfull radikalisering. —

Det er spesielt journalister som jobber med utenriksstoff som utsettes for krenkelser. To av tre utenriksjournalister oppga å ha blitt rammet av hets, krenkelser eller trakassering i journalistundersøkelsen.

Radikalisering

Dette tallet har neppe blitt lavere etter 7. oktober. Krigen er opprørende, men den har dessverre også ført til en bekymringsfull radikalisering. Politikere forfølges på gaten, det ropes slagord som brukes av terroristorganisasjoner, og norske jøder utsettes for grov antisemittisme.

Alle fornuftige mennesker tar selvsagt avstand fra slike handlinger. Men politisk vold, trusler og hærverk skjer sjelden i et ideologisk tomrom. Det er langt fler enn de som utøver forbrytelsene som har et ansvar.

Ordbruken i Midtøsten-debatten er tidvis blitt ekstrem. Harde ord kan lede svake sjeler til svært konkret handling. Det har Norge sett før. Derfor har vi alle et ansvar for å reagere mot retorikk og ordbruk som dehumaniserer og demoniserer meningsmotstandere.