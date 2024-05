Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Søndag rammet et israelsk luftangrep et teltområde for internt fordrevne i Rafah sør på Gazastripen. Tallet på drepte har nå steget til rundt 45 mennesker, ifølge Hamas-kontrollerte myndigheter. Bilder fra området viser forbrente lik. Angrepet førte til at det spredde seg en stor brann seg gjennom teltleiren. Dette er et et område som det israelske forsvaret (IDF) selv hadde merket som et trygt humanitært område.

Først hevdet Israels militære søndag at angrepet var ment å treffe et anlegg med «Hamas-aktivitet», og at dette var et legitimt mål.

Dette er en katastrofe for Gazas sivile befolkning. Men det vil også kunne skade Israels omdømme.

Etterforskning av angrepet

Senere beklaget Israels president Benjamin Netanyahu angrepet på Rafah. Han kalte det «en tragisk feiltagelse», under et møtet i Knesset, ifølge israelske Haaretz. Han sa videre at saken ville bli undersøkt. Han sa blant annet at «for oss er en hver som upartisk som blir skadd en tragedie». Deretter uttalte det israelske forsvaret mandag at de etterforsker det de selv betegner som en «svært alvorlig hendelse.» Haaretz skriver at IDF selv har satt igang rundt 70 etterforskninger knyttet til angrepet.

Netanyahu og IDFs beskrivelse om at dette er en tragedie og en alvorlig hendelse, er riktig. Internt fordrevne flyktninger uten andre steder å dra, skal ikke utsettes for angrep hverken i Gaza eller andre steder. Det er ikke uten grunn at FNs sikkerhetsråd innkalte til et hasteinnsamlet krisemøte tirsdag.

Den internasjonale domstolen (ICJ) beordret allerede fredag Israel om å stanse operasjonen i Rafah.

Israels rett til å forsvare seg

Denne avisen har gjentatte ganger tatt til forsvar for Israels rett til å forsvare seg og sin egen befolkning. Dette mener vi er både viktig og riktig å gjenta. Hamas sender fortsatt bomber inn i Israel, og organisasjonens egne ledere har uttalt at de vil fortsette angrepene mot Israel, slik de har gjort over lang tid. Dette setter Israel i et dilemma når de skal vurdere sin vei videre.

Likevel er det nå slik at Israels bombing av Gaza gått alt for langt. Et svært høyt antall sivile liv har gått tapt. Dette gjør også at Israel setter sin egen framtid i fare og mister legitimitet. Dagens israelske ledelse lytter ikke nok til sine venner og allierte. Til tross for Netanyahu og IDFs beklagelser er vi på ingen måte sikker på at Israels ledelse og militære gjør alt de kan for å unngå sivile tap.

