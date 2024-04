Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Russland prøver nå i praksis å ta verden tilbake til tiden før den fjerde Genevekonvensjon, skriver folkerettseksperten Cecilie Hellestveit i Dag og Tid. Denne konvensjonen fra 1949 er den viktigste nyskapingen etter den andre verdenskrigen. Nå prøver altså Russland å vende tilbake til tilstanden før krigen, hevder hun.

Det er beklagelig at Russland og USA går sammen om å undergrave Den internasjonale straffedomstolen.

Det er dessverre lite vi andre kan gjøre for å tvinge Russland til å holde seg til de internasjonale reglene. Men én instans har i det minste prøvd å gjøre noe. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre mot Vladimir Putin for brudd på krigens folkerett. Rent konkret er arrestordren begrunnet med at den russiske presidenten er ansvarlig for å bortføre ukrainske barn fra områder Russland har erobret.

Mot Russland og Israel

Russland har ikke sluttet seg til ICC. Derfor er det utenkelig at Putin blir utlevert fra Russland. Likevel har arrestordren hatt en virkning. De 123 landene som er med i ICC er alle forpliktet til å arrestere Putin om han kommer til deres territorium. Derfor tør Putin ikke reise utenlands annet enn til land som er utenfor ICC. Skulle han miste makten, kan han risikere arrest.

ICC vurderer nå å utstede en arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyhu, samt den israelske forsvarsministeren og forsvarssjefen. Begrunnelsen vil i så fall være mistanke om konkrete krigsforbrytelser. Heller ikke Israel er med i ICC, men en slik arrestordre vil likevel ramme det israelske lederskapets internasjonale status.

Det er verd å merke seg at ICC bare behandler saker mot konkrete personer. De går ikke til sak mot stater, slik som Den internasjonale domstolen (ICJ). Denne FN-domstolen undersøker nå om Israel begår folkemord i Gaza. Til tross for en rekke påstander om det motsatte, har domstolen ikke konkludert.

Respekt for regler

Russland har benektet at ICC har rett til å gå til sanksjoner mot russere. De viser blant annet til at statsoverhoder har immunitet mot straffeforfølgelse. USA har på lignende vis motsatt seg at ICC har rett til å gå til sak mot israelere. Heller ikke USA er medlem av ICC.

Skal vi ha sjanse til å opprettholde respekten for det viktige regelverket som skal beskytte sivile, trenger vi noen som håndhever reglene. Det er derfor beklagelig at Russland og USA går sammen om å undergrave Den internasjonale straffedomstolen.