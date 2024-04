Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det pågår nå intense diskusjoner i det militære lederskapet i Israel om hvilken respons landet skal gi på Irans massive angrep natt til søndag. Allierte ledere fra Storbritannia, Frankrike, USA og resten av verden oppfordrer Israel til å ikke angripe Iran. Den oppfatningen deles av viktige politiske ledere i Israel, som krigskabinettminister Benny Gantz og forsvarsminister Yoav Gallant. Synet deres bør vinne frem, fordi det vil styrke stabiliteten i Midtøsten og Israels sikkerhet.

Verden holdt pusten

De som argumenterer mot et militært angrep på Iran har sterke argumenter. Hele verden så med hvilken kraft Iran angrep Israel. Mange omtaler angrepet som «symbolsk». Det forutsetter at man kunne vite på forhånd at angrepsdronene og rakettene ikke ville gjøre stor skade i Israel. Det kunne ingen vite. Tilsvarende angrep som det Iran gjennomførte i helgen har tidligere gjort stor skade på sivile og infrastruktur i Ukraina når de har blitt gjennomført av russiske styrker. Både verden og Israel holdt derfor pusten i helgen.

Israels sikkerhet har alt å tjene på at situasjonen i Midtøsten ikke eskalerer mer

Gantz og Gallant mener nå at verden også kunne se kraften i den militære koalisjonen som beskyttet Israel. Ikke bare bestod den av britiske og amerikanske kampfly som gikk på vingene for å skyte ned dronene før de nådde Israel. Også det mer moderate nabolandet Jordan sendte sitt luftforsvar i aksjon. Jordanske kampfly bidro til å avskjære flere av de iranske dronene og missilene.

Diplomati foran krig

For alle som er opptatt av Israels sikkerhet er det nå viktig å skille mellom interessene til staten Israel og statsminister Benjamin Netanyahu. Han er interessert i å holde på makten. En eskalerende konflikt med Iran kan nok bidra til det.

Det er ingenting som tilsier at Israels sikkerhet vil tjene på å øke konflikten med Iran. Lørdagens militære konfrontasjon vant Israel soleklart. De viste at iranske forsøk på å true landets sikkerhet vil mislykkes. Irans militære kapasiteter bør begrenses og saboteres, men det bør skje gjennom diplomatiske forhandlinger og ikke israelske angrep.

Israels sikkerhet har alt å tjene på at situasjonen i Midtøsten ikke eskalerer mer.