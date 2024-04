Norge bør utvide sanksjoner mot russiske maktpersoner

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige helg publiserte TV2 et graveprosjekt hvor de hadde kartlagt utenlandske eiere i Troms, Nordland, Finnmark og Svalbard. I samarbeid med russiske journalister i det uavhengige Dissier Center, fant de ut at tre hytteklynger i Målselv Fjellandsby eies av russiske statsborgere med tydelig bånd til det russiske regimet. På folkemunne er hyttene kjent som «russerhyttene».

Midt i forsvarets militære kraftsenter

Ifølge TV2 kan tre av de russiske hytteeierne kobles til Putins regime. To av disse er Viktor Saygin og Igor Morar. Saygin har ifølge TV2 tette bånd til militæret i Russland. Han er også en fremtredende regionalpolitiker i Putins eget parti Forent Russland. Morar, er en etablert forretningsmann og ordfører i Murmansk by fra 2022. Også han er medlem av Putins parti.

Disse hyttene ligger like ved det norske forsvarets militære kraftsenter i nord som innbefatter både Bardufoss flystasjon, Hærens hovedkvarter og Forsvarets nasjonale landoperasjonssenter. Dette er et viktig område for Nato.

Dette er oppsiktsvekkende fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en årrekke har advart mot økt etterretning fra Russland i Norge. PST har særlig advart mot slik aktivitet i nord. Helt konkret har PST advart mot at Russland vil skatte seg eiendommer nær militære anlegg. Sist PST advarte mot dette var i februar i år. Det PST frykter er at disse eiendommene kan blir brukt til spionasje eller bli overtatt av russiske myndigheter i en krig eller krise.

Dette er langt viktigere enn å innføre sanksjoner for barn og ungdom som ønsker å delta på Norway-cup fra Russland.

Sanksjoner mot Russland

De siste årene har norske myndigheter gjennomført en rekke sanksjoner mot russiske borgere og Russland. På regjeringens egne sider ligger dokumentet blant annet en oversikt over Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet. Både EU og Nato har diskutert sanksjoner og sanksjonspakker mot Russland og russiske borgere de siste årene.

TV2s avsløringer viser at det er behov for å utvide norske sanksjoner, målrette dem mer og gå langt hardere til verks. Det bør ikke kunne være mulig for russere med tydelige nettverk til Putin å ha eiendommer i Norge. Særlig ikke i områder av sentral militær interesse i Norge. Norske myndigheter må gjennomgå våre sanksjonsregler på nytt. Men det må også undersøkes om det finnes flere russiske eiere i nærheten av strategiske områder for norsk militære og Nato.

Dette er langt viktigere enn å innføre sanksjoner for barn og ungdom som ønsker å delta på Norway Cup fra Russland. I tilfellet kultur-sanksjoner, der barn og ungdom blir utestengt fra vestlige land er det langt større grunn til å sette spørsmålstegn ved.

Sanksjoner mot russiske maktpersoner som kjøper eiendommer i Norge burde vært innført for flere år siden. Men TV2s avsløringer viser at det må gjøres nå. Her har vi ingen tid å miste.