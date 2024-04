Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag forrige uke la regjeringen frem et forslag til langtidsplan for Forsvaret som selv forsvarssjefen sa seg fornøyd med. Det er ikke hverdagskost.

De neste tolv årene foreslår regjeringen å gjøre akkurat det Stortinget over de siste årene selv har sagt de vil gjøre med Forsvaret: Ruste opp for å være tilpasset dagens trusselbilde og geopolitiske situasjon. Problemet er bare at det i alt for lang tid har blitt kuttet i bevilgningene til Forsvaret. Derfor blir opprustningen både dyrere og farligere enn nødvendig.

Militær styrke sikrer fred

Et sterkt militært forsvar er en bedre garanti for freden enn nedrustning. Putins Russland har hatt en lei tendens til å teste militær styrke hos flere av sine naboer, og utnyttet det de har sett på som svakhet – for eksempel i Georgia i 2008 og Ukraina i 2014 og 2022.

Et sterkt forsvar er viktig både i krig og fred, nettopp fordi vi ikke vet hva fremtiden bringer.

Det som er mer ustabilt og farligere enn et svakt forsvar, er et forsvar som skrur opp og ned styrken sin som en jojo. Det skaper uforutsigbarhet, usikkerhet og mer utrygghet. Å ruste ned fordi man lever i fred er derfor en dårlig idé. Nå må vi derfor betale en større kostnad for å lage et militært forsvar tilpasset dagens situasjon enn det som burde vært nødvendig, om vi ikke hadde kuttet så stort i bevilgningene tidligere.

Dyrere og farligere enn nødvendig

En av dem som skal ha mest kritikk for kuttene i Forsvaret den tiden vedkommende ledet landet, er faktisk tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Heller ikke Erna Solberg klarte å skjerme Forsvaret fra sine ostehøvelkutt i offentlig sektor. Det til tross for at Forsvarets representanter ropte varsku under begge statsministrenes ledelse. Det er prisen for disse prioriteringene dagens regjering med Jonas Gahr Støre i spissen må ta konsekvensene av.

Hans regjering har i dagens situasjon ikke noe annet valg enn å ruste opp. De skal likevel ha honnør for å ta utfordringen på alvor. Det er synd for Norges sikkerhet og offentlige budsjetter at ikke advarslene ble tatt på alvor tidligere.

Nå kan vi i alle fall ta lærdom av disse feilene, og sørge for at Norge ikke kutter i Forsvaret den dagen verden blir et fredeligere sted. Et sterkt forsvar er viktig både i krig og fred, nettopp fordi vi ikke vet hva fremtiden bringer.