Nato ble etablert nesten umiddelbart etter 2. verdenskrig, for å møte trusselen fra Sovjetunionen og dets allierte under paraplyen kjent som Warszawapakten. Med Sovjetunionens fall i 1991 var det flere som spådde Natos død som forsvarsallianse. De tok åpenbart feil. Truslene var ikke borte.

I 1949 var det tolv stater som lovet å beskytte hverandre fra ytre trusler. Med Sveriges nylige inntreden teller Nato nå 31 medlemsstater. I dag vil de færreste si at den transatlantiske alliansen har mistet sin funksjon eller relevans, ettersom Russland og Kina utgjør stadig større militære trusler.

Våpen for fred

Under Nato-toppmøtet i Vilnius i 2023, formulerte de derværende statslederne at Russland er den mest signifikante og direkte trusselen til medlemslandenes sikkerhet, fred og stabilitet. For medlemslandene øst i Europa er det en reell og konkret trussel. Generalsekretær Jens Stoltenberg har gjort en imponerende jobb over lang tid med å virkelighetsorientere oss om truslene, og behovet for at alliansen ruster opp. Å være forberedt på det verste er den beste måten å sikre at freden i Europa fortsetter.

Det er dermed ikke bare utenfra at Nato møter trusler, men også innenfra

«Om Putin vinner, er det en tragedie for ukrainerne, men også en fare for oss. Beskjeden vil da være at om de bruker militær makt, oppnår de det de vil», sa Stoltenberg i fjor. Derfor er hans mantra om at våpen er den beste veien til fred, riktig.

Trusler innenfra

Tross Stoltenbergs innsats med å samle alliansen, er det mørke skyer i horisonten. En av dem er Donald Trumps eventuelle retur til Det hvite hus i Washington D.C. En annen er de populistiske kreftene i flere europeiske land som ønsker å knytte seg tettere til Putins Russland, som Viktor Orban i Ungarn. Noe av spenningene knyttet til hva alliansen skal være fremover, ser vi for eksempel i spørsmålet om hvem som skal etterfølge Jens Stoltenberg.

Det er dermed ikke bare utenfra at Nato møter trusler, men også innenfra. Uavhengig av de mørke skyene, er forsvarsalliansen 75 år gammel den 4. april. For oss nordmenn er det gode grunner til å håpe at den skal fortsette å eksistere i mange år fremover.