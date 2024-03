Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge er et demokrati der politikere i all hovedsak har kunnet bevege seg fritt ute blant folk. Selv om vi også tidligere har hatt politikere som er blitt truet og har hatt politivakt, har det vært unntaket.

Onsdag ble Sylvi Listhaug fotfulgt av en gruppe demonstranter som tilfeldigvis oppdaget at hun gikk for Utenriksdepartementet, der de aksjonerte. De aksjonerte for å vise sin solidaritet med palestinere i Gaza. Da de så Listhaug fulgte de etter henne med aggressive tilrop og ropte truende ting etter henne. De kom også svært nær henne. Selv sier Listhaug at dette er hennes «verste opplevelse som politiker». Listhaug sier også at demonstrantene forsøkte å konfrontere henne, og at de ble mer og mer hissig og ropte ukvemsord. De fleste som ser videoene vil ha forståelse for at hun ble skremt.

Da Listhaug kom til Stortinget måtte vaktene fysisk skjerme Frp-lederen. Hun sier selv at hun ikke kommer til å gå alene i Oslo sentrum etter hendelsen. Hun mener aksjonistene tråkket over en grense.

Aggressiv oppførsel gagner ikke demokratiet. Det gagner heller ikke den saken enhver måtte kjempe for. Tvert imot.

Trusler

Lederen for Palestinakomiteen sier hun ikke kjenner til hendelsen annet enn i media. Men hun understreker at det ikke er greit at folk blir forfulgt på gaten. Hun mener uenighet må møtes med argumenter, ikke trusler. Og hun har en god refleksjon: «Listhaug kommer neppe til å lytte til Palestina-aksjonister etter dette».

Når folk opptrer truende mot andre er ofte effekten den motsatte av det de ønsker. Heller enn å bli tatt på alvor vil mange oppleve denne gruppen aksjonister som useriøse ekstremister. Det gagner på ingen måte saken de selv jobber for.

Udemokratiske virkemidler

I Norge setter vi demokrati og ytringsfrihet høyt. Vi har et samfunn som er bygd på tillit og åpenhet. Det er også kort vei mellom folket og politikere. Dette er verdier de fleste av oss setter høyt. Dersom enkeltgrupper i samfunnet tyr til trusler eller vold, kan det få store konsekvenser. Dersom slik opptreden blir normalisert må langt flere politikere ha politivakt. Da vil samfunnet endres raskt.

En av dem som har tatt tydelig avstand fra slik oppførsel er Ap-politiker Kamzy Gunaratnam. Hun pekte på at også Støre har vært utsatt for truende Palestina-aksjonister for få uker siden.

Det er mange og sterke følelser knyttet til krigen mellom Israel og Hamas. Det er forståelig. Men den polariseringen som nå skjer i Norge er negativ. Vi må alle besinne oss både i ordbruk og andre virkemidler. Aggressiv oppførsel gagner ikke demokratiet. Det gagner heller ikke den saken enhver måtte kjempe for. Tvert imot.