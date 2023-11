Vårt Land mener: Ensidige norske sanksjoner mot Israel er en dårlig idé

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I politikken står reelle løsninger og politiske markeringer ofte mot hverandre som to utelukkende størrelser. Det blir særlig synlig i debatten om Norges rolle i den israelsk-palestinske konflikten. En del av partiene på Stortinget virker å være mest opptatt av at Norge skal markere klare og tydelige standpunkter, men vektlegger mindre hvilke konkrete og positive konsekvenser disse markeringene skal få. Det var blant annet en av konfliktlinjene i forrige ukes debatt og avstemming i Stortinget om anerkjennelse av den palestinske staten.

Uakseptabelt av sivile rammes

Det virker også å være tilfellet denne uken, da SVs nestleder Marian Hussein mandag morgen i Politisk Kvarter etterlyste ensidige, norske sanksjoner mot Israel. Hussein har dessverre rett i at kampene mellom Hamas og israelske styrker har blitt mer intense den siste tiden. Situasjonen for sivile palestinere på Gazastripen er alvorlig og vi ser tydelige eksempler på at sivile rammes på en uakseptabel måte. Det er helt avgjørende med en våpenhvile.

Norge har fortsatt et bredt nettverk blant de viktigste aktørene i konflikten som kan brukes til å få stoppet voldshandlingene og bidratt til en varig fred.

SV har nå fremmet forslag i Stortinget om en internasjonal våpenboikott og harde økonomiske sanksjoner mot Israel. Trass i at både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Espen Barth Eide (Ap) har vært tydelige på at Israel bryter folkeretten og at krigføringen på Gaza er uakseptabel, støtter ingen av dem SVs forslag.

Det er det gode grunner til.

Sidespor med boikott

For det første vil slike ensidige sanksjoner fra Norge ha minimal positiv effekt på konflikten. Den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet fastholder at sanksjoner først vil kunne ha reell betydning når en større gruppe land står bak dem. Det betyr i realiteten sanksjoner vedtatt av enten EU eller FNs sikkerhetsråd. Ingen av disse internasjonale organene er i ferd med å vedta sanksjoner mot Israel.

Den konsekvensen ensidige, norske sanksjoner mot Israel kunne hatt, er at Norge ville stilt seg på sidelinjen i en kommende fredsprosess og pågående samtaler om våpenhvile. Norge har fortsatt et bredt nettverk blant de viktigste aktørene i konflikten som kan brukes til å få stoppet voldshandlingene og bidratt til en varig fred. Så lenge den kanalen er åpen, vil arbeidet for en våpenhvile være lettere.

Arbeidet for en tostatsløsning må også fortsette, og forslaget til SV er derfor å regne som et sidespor.