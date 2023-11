Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Uavhengig av hva man mener om krigen mellom Israel og Hamas, kan vi med sikkerhet si at det nå rapporteres om en fullstendig uakseptabel humanitær situasjon i Gaza. Man må ta forbehold om at rapportene fra det inntil nylig Hamas-kontrollerte området stemmer.

Uansett er meldingene om at seks premature barn og ni andre syke er døde på grunn av mangel på strøm, hjerteskjærende. Nå tyder mye på at alle sykehusene nord på Gazastripen er ute av drift.

Vanskelig å vite fakta

Etter terrorangrepet har 7. oktober har Israel angrepet Hamas på Gazastripen i 39 dager på rad. Situasjonen for de sivile som fortsatt holder stand er uutholdelig.

Det israelske forsvaret (IDF) har ved flere anledninger sagt at de kan legge til rette for evakuering fra Shifa-sykehuset og andre sykehus i Gaza, men at det er Hamas som holder personale og pasienter tilbake som sivile skjold. Det foregår også en informasjonskrig mellom partene, og det er derfor vanskelig å vite hva som er fakta og sant.

Det er en falitterklæring for et sivilisert samfunn at barn skal dø på den måten de nå gjør på Gazastripen.

Det burde uansett blitt lagt til rette for en mer omfattende evakuering av syke, barn og andre trengende fra Gaza. Den stengte grenseovergangen mellom Gaza og Egypt burde ha vært åpnet for langt flere enn hittil. Det internasjonale samfunnet burde ha lagt sterkere press på partene for å sikre evakuering av de mest sårbare menneskene. Det ansvaret må tas på begge sider av konflikten. Spesielt USA som har en tett relasjon til flere av landene i regionen, kunne gjort mer for å sikre humanitær evakuering.

Katastrofale beslutninger

Egypt og Israel har en fredsavtale fra 1978. Den avtalen inneholder et godt utgangspunkt for samarbeid om blant annet slike evakuering. Egypt frykter Hamas-krigere inn på Sinai-halvøya, mens Israel har fryktet at åpning av grensen vil kunne føre våpen og militære forsyninger inn til Hamas. Begge burde gjort mer for å sikre liv og helse for sårbare sivile.

Det er en falitterklæring for et sivilisert samfunn at barn skal dø på den måten de nå gjør på Gazastripen. Det finnes alternativer til at spedbarn og andre helt uskyldige, forsvarsløse mennesker skal betale prisen for politiske lederes katastrofale beslutninger.