Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uka skriver Vårt Land at landbruksminister Geir Pollestad sender ut brev til norske kommuner der han ber dem om å holde seg unna nedbygging av matjord. Utgangspunktet er en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning som viser at kommunene har planer om å bygge ned 139.500 dekar matjord. Pollestad mener at dette omfanget er for stort nasjonalt.

[ Geir Pollestad vil stagga kommunar som bygger ned matjord ]

Pollestad sier til Vårt Land at det er viktig at de nyvalgte kommunepolitikerne tar innover seg hvilket ansvar som hviler på dem. Han peker blant annet på en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Blant annet gjør Ukraina-krigen og pandemi at vi blir mer oppmerksomme på beredskap. Det er viktig at vi har evne til å produsere mat i Norge.

Alle tiltak er viktige nå

Vi er her i en situasjon der norske kommuner har rett og mulighet til å bygge ned deler av sin matjord. I hvert enkelt tilfelle kan slik nedbygging virke fornuftig og viktig for næringsliv og bebyggelse. Men totalt for Norge blir hver enkelt kommunes ønsker og behov for omfattende. Særlig fordi vi står i en situasjon der det er viktig at vi tenker på konsekvensene for både klima og matsikkerhet.

Derfor er det nå viktig at kommunepolitikere i første omgang tar en kritisk runde på sine egne reguleringsplaner. Her har også landets statsforvaltere en viktig rolle å spille. Pollestad peker på at de kan komme med innvending til nybygging av matjord. «Og det skal de gjøre. De har det nasjonale oppdraget om at vi skal nå jordvernmålet», sier Pollestad til Vårt Land.

Landbruksminister Geir Pollestad og regjeringen bør ikke vente for lenge før de utreder statlig vern av matjord.





Statlig vern av matjord

Men det er også viktig at Pollestad gjør alvor av å se på at myndigheter tar ansvar for regulering. For det er åpenbart at det omfanget av nedbygging av matjord som norske kommuner ønsker står i sterk kontrast til statens strategi for matjord. Målet er at det innen 2030 ikke skal bygges ned mer enn 2.000 dekar i året. Et tall som kun er en brøkdel av det omfanget kommunene planlegger.

Pollestad sier at det kan bli aktuelt med en form for statlig vern av matjord. Han ser blant annet til Oslo der markagrensa rundt hovedstad er vernet med Markaloven, en norsk særlov for skogs- og utmarksområde i Oslo og omland, som gir et generelt bygge- og anleggsforbud innenfor markagrensa.

Situasjonen vi nå står i gjør at regjeringen bør gå nøye inn i mulighetene for en form for statlig vern av matjord. Koronaepidemien viste oss hvor viktig det er med gode planer for beredskap. Den gangen handlet det om vaksiner og helsepolitisk planlegging. Neste gang kan vi rammes av en krise der matberedskapen står sentralt. Derfor bør ikke Pollestad og regjeringen vente for lenge før de utreder statlig vern av matjord.

[ Vårt Land: Vi trenger en bred beredskapsplan ]